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Задержан Максим Винярский
Источник материала: Партизан
Правозащитники сообщают, что в рамках уголовного дела был задержан активист «Европейской Беларуси», давний участник движения за гражданские права Максим Винярский.
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Правозащитники сообщают, что в рамках уголовного дела был задержан активист «Европейской Беларуси», давний участник движения за гражданские права Максим...
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