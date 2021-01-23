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Женился на двух девушках в один день и ищет третью: история любвеобильного американца шокировала Интернет
Источник материала: ОНТ
Американец Джим Сильва стал популярен, когда СМИ обнародовали его историю любви. На самом деле, этих историй было целых две.
В 2009 году, в старшей школе, парень познакомился с милой девушкой Чачей. Пара начала встречаться. До 2012 года их отношения были вполне традиционными, а затем они познакомились с прекрасной Саммер. По словам Джима и Чачи, они поняли, что хотят романтики с Саммер одновременно, и предложили ей такой вариант отношений. Девушка согласилась. Так их стало трое.
В 2019 году девушки и парень решили организовать свадьбу. Правда, родственники молодого человека не поддержали, на торжество пришёл только брат жениха. Близкие невест были менее критичны.
В одном из интервью ребята признались, что останавливаться не планируют. Если им встретится девушка, которая понравится всем, то они с радостью примут её в семью.
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Женился на двух девушках в один день и ищет третью: история любвеобильного американца шокировала Интернет
Американец Джим Сильва стал популярен, когда СМИ обнародовали его историю любви. На самом деле, этих историй было целых две. В 2009 году, в старшей школе, парень...
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