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Национальный хор имени Цитовича открыл новый концертный сезон в Борисове
Источник материала: ОНТ
Песни, которые знает вся страна. В Год народного единства в новой культурной столице Беларуси открыли концертный сезон. На главной сцене Борисова сегодня выступили Национальный хор имени Цитовича и заслуженный коллектив «Каралі». Состоялась премьера совместного проекта. Сорвали бурные овации и крики «Браво!».
Солисты, хор, оркестр, балет – 65 «цитовичей» в добрый путь. Уже соскучились по гастролям. У каждого свой багаж. И общий груз. Это народное достояние! Песни, которые в сердце с колыбели, сегодня из столицы – Минска – в тоже столицу ведут.
70 километров дороги. «Цитовичи» время зря не теряли – репетировали. Чтобы по приезде беззаботно петь во Дворце культуры. Краса и гордость города на Березине. Одна из самых престижных площадок страны после грандиозного ремонта. Всем на зависть.
На этой сцене выступали знаменитый пианист Святослав Рихтер, оперная дива Любовь Казарновская и пела родная, звезда первого состава хора Цитовича Мария Адамейко. Она родилась в Украине, но семья вскоре вернулась на Борисовщину. Так что заслуженную артистку БССР заслуженно считают землячкой.
В легендарном зале на 800 мест теперь «шахматный партер». Есть ли лишний билетик? «Сегодня – аншлаг!» – сказали бы в кассе в доковидную пору. Два ансамбля в унисон петь будут. Староборисовские «Каралі» под стать новой культурной столице.
В этот вечер все номера в честь маэстро Дриневского. Титулованный дирижёр должен был стоять перед большим хором в Борисове. Ушёл в вечность в ноябре. Музыка появилась, чтобы объединять людей через годы, через расстояния... Сезон открыт!
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Песни, которые знает вся страна. В Год народного единства в новой культурной столице Беларуси открыли концертный сезон. На главной сцене Борисова сегодня...
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