Национальный хор имени Цитовича открыл новый концертный сезон в Борисове

Источник материала: ОНТ

Песни, которые знает вся страна. В Год народного единства в новой культурной столице Беларуси открыли концертный сезон. На главной сцене Борисова сегодня выступили Национальный хор имени Цитовича и заслуженный коллектив «Каралі». Состоялась премьера совместного проекта. Сорвали бурные овации и крики «Браво!».





Солисты, хор, оркестр, балет – 65 «цитовичей» в добрый путь. Уже соскучились по гастролям. У каждого свой багаж. И общий груз. Это народное достояние! Песни, которые в сердце с колыбели, сегодня из столицы – Минска – в тоже столицу ведут.

Вячеслав Миналькин, и.о. художественного руководителя Национального народного хора им. Г.И. Цитовича: «Попытались включить в программу больше произведений, которые обработал Михаил Павлович Дриневский. Поскольку концерт в Борисове и последующие будут, конечно же, посвящены светлой памяти этого великого человека, который возвысил белорусскую песню, но сделал это так бережно и осторожно, чтобы не затронуть глубинные черты народного фольклора».

70 километров дороги. «Цитовичи» время зря не теряли – репетировали. Чтобы по приезде беззаботно петь во Дворце культуры. Краса и гордость города на Березине. Одна из самых престижных площадок страны после грандиозного ремонта. Всем на зависть.

На этой сцене выступали знаменитый пианист Святослав Рихтер, оперная дива Любовь Казарновская и пела родная, звезда первого состава хора Цитовича Мария Адамейко. Она родилась в Украине, но семья вскоре вернулась на Борисовщину. Так что заслуженную артистку БССР заслуженно считают землячкой.

В легендарном зале на 800 мест теперь «шахматный партер». Есть ли лишний билетик? «Сегодня – аншлаг!» – сказали бы в кассе в доковидную пору. Два ансамбля в унисон петь будут. Староборисовские «Каралі» под стать новой культурной столице.

В этот вечер все номера в честь маэстро Дриневского. Титулованный дирижёр должен был стоять перед большим хором в Борисове. Ушёл в вечность в ноябре. Музыка появилась, чтобы объединять людей через годы, через расстояния... Сезон открыт!

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