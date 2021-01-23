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В Бресте делегаты Всебелорусского народного собрания обсудили наиболее актуальные вопросы
Источник материала: ОНТБресте делегаты Всебелорусского народного собрания обсудили наиболее актуальные вопросы" class="one-news__figure-img">
Увеличение производства и экспорта собственной продукции, доступность жилья, уровень доходов сельского населения. Развитие регионов станет приоритетом в ближайшие пять лет. Как приблизить условия жизни к городским, вдохнуть жизнь в глубинку, развивать приграничный потенциал – все это обсудили в Бресте делегаты Всебелорусского народного собрания.
Брестский технопарк называют сердцем «интеллектуального развития региона». Здесь аккумулируют инновации и внедряют в жизнь. Промышленность, медицина, искусственный интеллект и новое направление «Симбио сити» – модель умного города, комплекс проектов, которые сделают жизнь брестчан комфортнее. Это, например, велодорожки или переработка вторичных ресурсов. Все стартапы не вмещаются на нынешних площадях, пришло время расширяться. В бывших цехах старого завода скоро появятся офисы и производства, а программа социально-экономического развития страны поможет технопарку развиваться.
Что ожидает регион и какие задачи будут приоритетными в ближайшие 5 лет, сегодня обсуждали на большом совещании в Бресте. Участники дискуссии – делегаты, а это более трёхсот человек, которым предстоит продвигать интересы региона на Всебелорусском народном собрании.
Каждый из делегатов переживает за свою сферу: трудоустройство, экология; люди из глубинки обсуждают введение льгот в малых городах, такие преференции помогут развитию. В качестве примера Малоритский район, расположенный вдали от крупных магистралей, проигрывает в логистике. Промышленные предприятия здесь можно сосчитать по пальцам, отсюда и вопросы с трудоустройством.
Делегаты Брестчины предлагают увеличить переработку местного сырья. В той же Малорите есть консервноовощесушильный комбинат, но предприятие часть продукции закупает за границей. Планируют привлечь местных фермеров, выращивать сырьё, самим перерабатывать и продавать, оставляя всю прибыль у себя в районе.
Брестская область – это еще и логистический потенциал. Расположенный на границе с Европой и на Новом шелковом пути, регион имеет выгодные условия для торговли – как с востоком, так и с западом. Поэтому одна из идей – создавать вдоль границы предприятия с экспортоориетированной продукцией. На Всебелорусском народном собрании будут звучать предложения от представителей бизнеса и рабочих коллективов, учёных и молодежи,
Задачи амбициозные, прибыль от производства, инвестиций, экспорта. Но экономика не ради цифр, за ними благополучие людей и рост доходов. До Всебелорусского собрания остается три недели, это время активного обсуждения вопросов и предложений, которые определят развитие.
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Увеличение производства и экспорта собственной продукции, доступность жилья, уровень доходов сельского населения. Развитие регионов станет приоритетом в...
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