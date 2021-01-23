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В Бресте делегаты Всебелорусского народного собрания обсудили наиболее актуальные вопросы

23.01.2021 06:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Увеличение производства и экспорта собственной продукции, доступность жилья, уровень доходов сельского населения. Развитие регионов станет приоритетом в ближайшие пять лет. Как приблизить условия жизни к городским, вдохнуть жизнь в глубинку, развивать приграничный потенциал – все это обсудили в Бресте делегаты Всебелорусского народного собрания.


Брестский технопарк называют сердцем «интеллектуального развития региона». Здесь аккумулируют инновации и внедряют в жизнь. Промышленность, медицина, искусственный интеллект и новое направление «Симбио сити» – модель умного города, комплекс проектов, которые сделают жизнь брестчан комфортнее. Это, например, велодорожки или переработка вторичных ресурсов. Все стартапы не вмещаются на нынешних площадях, пришло время расширяться. В бывших цехах старого завода скоро появятся офисы и производства, а программа социально-экономического развития страны поможет технопарку развиваться.

Денис Макарук, директор Брестского научно-технологического парка, делегат Всебелорусского народного собрания: «Для нас и наших резидентов важно, что в программе появилась цифровая экономика, цифровизация экономики, и направление умные города – та тематика, с которой работают наши резиденты».

Что ожидает регион и какие задачи будут приоритетными в ближайшие 5 лет, сегодня обсуждали на большом совещании в Бресте. Участники дискуссии – делегаты, а это более трёхсот человек, которым предстоит продвигать интересы региона на Всебелорусском народном собрании. 

Александр Червяков, министр экономики Беларуси: «Хотели бы услышать, как в рамках основных положений, видеть развитие Брестской области, на какие точки роста она делает ставку. Это позволит нам глубоко понять проблематику развития региона и выйти подготовленными на Всебелорусское собрание».

Каждый из делегатов переживает за свою сферу: трудоустройство, экология; люди из глубинки обсуждают введение льгот в малых городах, такие преференции помогут развитию. В качестве примера Малоритский район, расположенный вдали от крупных магистралей, проигрывает в логистике. Промышленные предприятия здесь можно сосчитать по пальцам, отсюда и вопросы с трудоустройством. 

Делегаты Брестчины предлагают увеличить переработку местного сырья. В той же Малорите есть консервноовощесушильный комбинат, но предприятие часть продукции закупает за границей. Планируют привлечь местных фермеров, выращивать сырьё, самим перерабатывать и продавать, оставляя всю прибыль у себя в районе. 

Михаил Баценко, председатель Малоритского райисполкома, делегат Всебелорусского народного собрания: «Направление, которое для нас очень важно, – это деурбанизация, развитие направлять не только на Минск и крупные города, областные центры, но и в каждом районе должно быть введено 1-2 предприятия, чтобы людям было где работать и чтобы была конкуренция за кадровый потенциал». 

Брестская область – это еще и логистический потенциал. Расположенный на границе с Европой и на Новом шелковом пути, регион имеет выгодные условия для торговли – как с востоком, так и с западом. Поэтому одна из идей – создавать вдоль границы предприятия с экспортоориетированной продукцией. На Всебелорусском народном собрании будут звучать предложения от представителей бизнеса и рабочих коллективов, учёных и молодежи,

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента: «Сегодня мы видим, что некоторые пытаются очернить делегатов форума, называют собрание пустой формальностью, но нужно понимать, что тем, кто так поступает, их кураторам не нужна успешная, мирная и суверенная Беларусь. Да и в принципе, Беларусь им не нужна, им нужны наша территория, природные богатства и дешевые трудовые ресурсы».

Задачи амбициозные, прибыль от производства, инвестиций, экспорта. Но экономика не ради цифр, за ними благополучие людей и рост доходов. До Всебелорусского собрания остается три недели, это время активного обсуждения вопросов и предложений, которые определят развитие.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Увеличение производства и экспорта собственной продукции, доступность жилья, уровень доходов сельского населения. Развитие регионов станет приоритетом в...
 
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