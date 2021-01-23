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Национальный аэропорт Минск и индустриальный парк «Великий камень» подписали меморандум о сотрудничестве
Источник материала: ОНТМинск и индустриальный парк «Великий камень» подписали меморандум о сотрудничестве" class="one-news__figure-img">
Меморандум о сотрудничестве подписали сегодня Национальный аэропорт Минск и индустриальный парк «Великий камень». Речь идёт, в первую очередь, о взаимодействии в логистической сфере.
Но у партнёров, которые сотрудничают уже давно, есть интересы и в других сферах. Близость аэропорта к индустриальному парку учитывают при строительстве новых объектов в «Великом камне», также они вместе обустраивают стыковочную зону.
Индустриальный парк и аэропорт связывает не только многолетнее сотрудничество, но и общая линия энергоснабжения, а также дорожная сеть, которая постоянно развивается.
Кроме того, планируется, что через «Великий камень» пройдет пассажирская железнодорожная ветка, которая свяжет Минск и аэропорт. Из столицы можно будет доехать всего за полчаса с остановкой в индустриальном парке. Уже ведутся проектные работы.
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Национальный аэропорт Минск и индустриальный парк «Великий камень» подписали меморандум о сотрудничестве
Меморандум о сотрудничестве подписали сегодня Национальный аэропорт Минск и индустриальный парк «Великий камень». Речь идёт, в первую очередь, о взаимодействии в...
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