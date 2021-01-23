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Что стало с девочкой, которая поднимала 100-килограммовую штангу в 8 лет? Жизнь «суперребёнка» 20 лет спустя
Источник материала: ОНТ
Варвару Акулову отец начал приучать к физическим нагрузкам, когда девочке было всего 2 недели отроду. Новорожденной к ручкам привязывали металлические гайки. В 4 года девочка уже выступала на соревнованиях по пауэрлифтингу, а в 8 лет поднимала штангу весом 100 кг.
Благодаря своим невероятным результатам и юному возрасту Варвара 2 раза попадала в Книгу рекордов Гиннесса.
Не обошлось и без скандалов. Городские органы опеки обвинили родителей в издевательстве над несовершеннолетним ребенком и подали в суд. Разбирательство шло 12 лет, но все же семье удалось победить.
Помимо выступлений в жизни Вари были и спортивные состязания, она не раз выигрывала Чемпионаты Украины по пауэрлифтингу. Девочка стала примером для многих людей. В Латинской Америке, например, Варя была кумиром молодежи.
Сейчас девушке 29 лет. Окончив с красным дипломом Институт физкультуры, она ушла из большого спорта и начала работать фитнес-тренером.
И хотя сейчас она с такой же легкостью может поднимать тяжелый вес, как в детстве, спортивную легкую атлетику Варвара оставила в прошлом, как и цирковые выступления.
Если вам интересно больше узнать о жизни «супердевочки», она пишет о ней с своём
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Что стало с девочкой, которая поднимала 100-килограммовую штангу в 8 лет? Жизнь «суперребёнка» 20 лет спустя
Варвару Акулову отец начал приучать к физическим нагрузкам, когда девочке было всего 2 недели отроду. Новорожденной к ручкам привязывали металлические гайки. В 4...
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