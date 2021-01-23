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Наталья Кочанова приняла участие в заседании Пуховичского райисполкома

23.01.2021 06:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наталья Кочанова приняла участие в заседании Пуховичского райисполкома

Развитая инфраструктура, высокое качество услуг и питьевой воды в Пуховичском районе – следствие правильно выстроенного диалога местных жителей и органов власти. 


Анализу принимаемых в районе мер по реализации Директивы о совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства, подписанной Президентом в марте 2019-го, сегодня было посвящено заседание райисполкома, на который была приглашена спикер Совета Республики. Также Наталья Качанова оценила эффективность работы предприятий в регионе и выслушала, что волнует местных жителей.

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Развитая инфраструктура, высокое качество услуг и питьевой воды в Пуховичском районе – следствие правильно выстроенного диалога местных жителей и органов...
 
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