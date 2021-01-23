Удастся ли предотвратить дестабилизацию ситуации в России? На грядущие выходные анонсированы массовые акции протеста

Источник материала: ОНТ

Накаляется ситуация в соседней России – в стране реализуется безжалостный план по раскачке ситуации. С массированной информационной атакой, манипуляциями и призывами к несанкционированным акциям. А там, как известно, все средства хороши. Знакомо, не правда ли? Удастся ли предотвратить развитие драматичных событий, аналогичных тем, что пережила Беларусь?





«Прикольно», «весело», «погуляем»: о том, что шоу «Раскачай страну, снеси диктатуру», после Беларуси начнут прокатывать и в России, сомнений не вызывало ни у кого. Правда, эксперты ожидали этого позже – ближе к весне. Осенью выборы в Госдуму. Именно их называли возможным протестным триггером. Но те, кто в России поставлен заведовать «прогулками», видимо, решил разыграть другой сценарий. С первых кадров понятно – так же, как и в Минске, ставка сделана на боевик.

Это главные герои – Алексей и Юлия Навальные. Знакомо? Да, это хорошо обкатанная в Беларуси история, когда жена и за мужем, и, если понадобится, а поверьте, скорее всего понадобится, вместо него. Вокруг этой пары, по задумке авторов (в Москве открыто говорят, что это те же западные спецслужбы), скорее всего будут развиваться события новой русской революции. Навальные и их сторонники, раз уж выбран боевик – хорошие парни. Плохие – Путин и вся российская власть. А что с ней надо делать? Мы уже знаем – долбать, конечно. Как? Вам все расскажут.

Чтобы раскачать «российскую лодку», а по всем соцопросам около 70% граждан довольны своей жизнью, надо их в этом разубедить. Нужны скандалы, интриги и расследования. Вначале была эпопея с отравлением Навального – Кремль утверждает, что так и не получил от западных партнеров никаких убедительных доказательств. Потом «берлинский пациент» громко вернулся на родину, где его ожидаемо арестовали за нарушение испытательного срока по уголовному делу о мошенничестве. Вот не складывается как-то ни у белорусов, ни у россиян с чистыми на руку оппозиционерами: у каждого, оказывается, есть свой «диван». Российские власти и не скрывали, что Навальный поедет в суд, мол, закон един для всех. А значит, посчитали сценаристы, и из этого нужно извлекать выгоду. Встречу в аэропорту превратили в несанкционированный митинг, где полиция, как и предупреждала заранее, жестко задерживала нарушителей.

И наученная белорусскими протестами толпа в Москве уже знала, что кричать силовикам в спину. Вся хорошо и правильно смонтированная картинка – уже в интернете. Там же и призывы в субботу выйти на улицы. Все нарративы как под копирку, по тем же технологиям, которые применились в Беларуси и других странах на постсоветском пространстве: власть – враг, жизнь в России – концлагерь и диктатура, силовики – нерукопожатные звери и форму носить – стыдно.

Детвора смотрит и сама вовсю снимает ролики об участии в митинге. И вот это, кстати, российская особенность. Если в Беларуси активнее всего работал Telegram (качали креативный средний класс), то здесь мощная информационная волна в TikTok, чья аудитория – подростки. По технологии, похоже, на российских улицах должна появиться избитая молодежь – «Они же дети!». Сотни роликов о том, как вести себя с полицией, как подготовиться к задержанию. Роскомнадзор даже потребовал от соцсети удалить видео с призывами к протестным акциям. Но зерно брошено. Россиян позвали «гулять».

И такое мы тоже видели и слышали. Специально для России ролики также распространяют под едиными хештегами – в общей сложности у них уже 53-миллиона просмотров. Главные саундтреки – «Пусть все горит» и «Нас не догонят». Но российская полиция предупредила: и догоним, и потушим! Призывающим на митинг вынесены предупреждения. Особо активных превентивно задержали.

Не остались в стороне и польские экстремистские телеграм-каналы: и те, которые работают на Беларусь, и созданные специально еще прошлой осенью их российские дочки. Там тоже идет прямая агитация. На авансцену, как и в нашем случае, с критикой режима и поддержкой протестов уже выходят и беглые оппозиционеры. Привычно обещают компенсировать штрафы всем тем, кого задержат на митингах.

В общем, похоже, маховик новой русской революции запускается. Его раскручивают и белорусским опытом, и западными деньгами, и протестными технологиями. Сила первого импульса будет вычислена уже завтра, в Москве, на Пушкинской площади. Основная точка сбора для участников несанкционированного митинга всего в семи минутах ходьбы от Кремля.

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