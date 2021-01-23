Лукашенко направил соболезнования в связи с пожаром в доме престарелых в Харькове

Источник материала: ОНТ

Президент Александр Лукашенко направил соболезнования украинскому народу, родным и близким погибших во время пожара в доме престарелых в Харькове.

15 человек погибли, 11 пострадали. Подпольный пансионат размещался в частном жилом доме. Верхний этаж выгорел почти полностью. На окнах были решётки, пациенты не смогли выбраться и задохнулись в дыму. Предварительной причиной трагедии считается неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Но не исключён и поджог. Возбуждено уголовное дело, задержаны владелец дома, арендатор и администратор дома престарелых.

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