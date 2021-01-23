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На Орловской автомобилист сбил пешехода. Мужчина умер в машине скорой
Источник материала: Tut.by
В Минске на улице Орловской 37-летний водитель сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Медики спасти пешехода не смогли. Подробности
ДТП произошло в 23.00 22 января. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля Dacia Logan, двигался по Орловской со стороны проспекта Победителей в направлении Долгиновского тракта. У дома 55 он совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.
— Пешеход скончался после реанимационных действий в машине скорой медицинской помощи, — сообщили в ГАИ.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, представитель Следственного комитета и специалист Управления ГКСЭ по Минску.
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«Пешеход скончался после реанимационных действий в машине скорой медицинской помощи», - сообщили в ГАИ.
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