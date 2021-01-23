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Экономические перспективы

Возможные изменения

Главные риски







Вероятность релокации и опасения за безопасность

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Главные риски для ИТ-сферы – политический кризис, сбои в интернете, повышение налогов и платежей Результаты опроса 315 руководителей ИТ-компаний, работающих в Беларуси.

Нежелание работать с Беларусью, высказанное после 9 августа рядом зарубежных потенциальных контрагентов, значимо для 53,6% резидентов ПВТ и для 32,7% нерезидентов ПВТ.Произошедшее сокращение преференций ПВТ значимо для 50% резидентов, нейтрально для 36,8% резидентов парка. При этом нежелание работать с Беларусью, высказанное после 9 августа рядом зарубежных потенциальных контрагентов, значимо для 53,6% резидентов ПВТ и для 32,7% нерезидентов, что может являться определенным свидетельством имиджевых потерь, понесенных белорусскими компаниями.Такие данные были озвучены в ходе онлайн-встречи «Как IT-бизнес реагирует на изменения внешней среды». Она была проведена Центром экономических исследований BEROC в рамках проекта «Открытый диалог по экономическим реформам».В ходе встречи научный сотрудник BEROC Анна Огинская озвучила результаты опроса 315 руководителей ИТ-компаний, работающих в Беларуси. 36% компаний, чьи топ-менеджеры приняли участие в опросе, являются резидентами ПВТ.Выяснилось, что большинство ИТ-компаний, работающих в Беларуси, не ожидают увеличения объема заказов на основном рынке в 2021 году. При этом 30% опрошенных сказали, что в 2021 году будет скорее уменьшение объемов заказов, 20% спрогнозировали, что объем окажется прежним, а еще 18% затруднились ответить. О предполагаемом росте числа заказов заявили 32% респондентов.Более 50% опрошенных признали ухудшение ситуации в ИТ-отрасли Беларуси. 15% сочли, что положение дел в ней удовлетворительно. При этом свыше 80% респондентов сказали, что экономическое положение в стране ухудшается.При этом Анна Огинская обратила внимание, что в целом оценки по отрасли среди ИТ-компаний позитивнее, чем аналогичные оценки в целом по бизнесу.Среди наиболее существенных изменений, которые ИТ-компании намерены внедрять в ближайший год, самым популярным оказалось то, что часть работы будет выполняться онлайн или удаленно. Об этом заявило 55% респондентов. При этом 30% сообщило, что произойдет сокращение арендных платежей.Как отметила Анна Огинская, второй фактор может стать следствием первого. Во всяком случае уже сейчас многие руководители компаний сообщили, что переход на удаленку позволил сократить аренду помещений.Также айтишники в ходе опроса предположили, что в ближайший год в их компаниях будет пересмотрена система оплаты труда (26%), произойдет сокращение лишних функций и персонала (24%), изменится география заказчиков (18%), произойдет сокращение планов по инвестициям (18%), будет рассматриваться вопрос релокации в другую страну (16%), произойдет реструктуризация компании (13%). О том, что ничего не изменится, заявило 13% опрошенных. Еще 6% сообщило о рассмотрении вопроса продажи бизнеса.Также айтишникам было предложено назвать главные и наиболее вероятные риски для ИТ отрасли. Среди них оказались: углубление политического кризиса, технические сбои в сети интернет, повышение налогов и платежей, избыточное регулирование, сокращение спроса на внутреннем рынке, снижение производительности из-за напряженной обстановки и отток кадров за рубеж.Наименее вероятными рисками, по мнению айтишников, являются снижение производительности и сокращение спроса на внешних рынках.В выводах, к которым пришли авторы исследования, отмечается, что оценка перспектив внутреннего рынка ИТ-компаниями хуже, чем зарубежных. При этом продуктовые компании более чувствительны к негативным изменениям на рынке.Также важно, что половина белорусских ИТ-компаний считают возможной релокацию в той или иной форме. При этом наиболее значимый мотив релокации - экономическая и личная безопасность.