ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Политика внедрилась в спорт». Российские СМИ об отмене ЧМ по хоккею в Минске

23.01.2021 06:25 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Политика внедрилась в спорт». Российские СМИ об отмене ЧМ по хоккею в Минске

На фоне допинговых скандалов и их последствий любые решения, касающиеся спортивных мероприятий международного уровня, воспринимаются в России достаточно резко, представляют собой благодарную базу для манипуляций и влекут серьезный резонанс. Так сложилось, что для Беларуси проведение ЧМ по хоккею это прежде всего политика. Ольга Харламова проследила для Media IQ, в каком контексте и с какими акцентами российские СМИ подали информацию о ситуации с ЧМ по хоккею своей аудитории.

UDF.BY приводит краткие выводы из статьи.

Тезисы российских СМИ в освещении переноса ЧМ по хоккею из Минска можно условно разделить на несколько групп:

• политизированность и демонстративная «несправедливость» решения, которое принято под внешним давлением на IIHF и ее спонсоров. Активно говорится об использовании спорта как механизма политического принуждения. Этим российские СМИ пытаются провести параллели с решениями в отношении РФ после допинговых скандалов. Учитывая, что общая российская риторика по данной теме укладывается в тезисное поле «противостояния с Западом», беларусский пример подаётся как лишнее подтверждение правоты российской стороны.

• потенциальная польза ЧМ по хоккею для Беларуси, развития детского спорта противопоставляется активности оппозиции и позиции западных стран. Таким образом, аудиторию подталкивают к мысли, что оппоненты Лукашенко действуют против интересов своей страны и граждан Беларуси.

• отдельно подчёркивается солидарность России и российских спортсменов с беларусской властью в вопросе переноса чемпионата мира. Более того, цитаты российских деятелей намного более резкие и конфронтационные, чем приводимые слова беларусских функционеров. То есть аудитории предлагается сделать вывод о том, что «россияне жёстче защищают беларусов, чем те сами себя».

Таким образом, российские СМИ настойчиво склоняют аудиторию к выводам о поддержке со стороны РФ Республики Беларусь по всем направлениям. Ситуация подаётся как данность и безусловно позитивный фактор.

Укрепляется нарратив взаимосвязи внутренних и внешних проблем Беларуси с активностью оппозиции. Отдельно выводится нарратив о негативном влиянии на Беларусь стран условного «большого Запада».

И, как противопоставление — дружественная позиция российского общества. При этом негосударственные СМИ подчеркивают, что решение спонсоров отказаться от участия в финансировании ЧМ в Беларуси вызвано, в первую очередь, очевидным нарушением прав человека, то есть, ошибками беларусской власти.

Российские СМИ традиционно работают со зрителем, используя различные методы и приемы манипуляции: контрасты, выдернутые из контекста цитаты, риторические вопросы, бездоказательные выводы, повторы. Особенно востребованными последнее время становятся обращение к эмоциям, манипулятивная риторика и отсылка к авторитетному мнению известных людей.

Полный текст статьи читате на Media IQ.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопрос проведения чемпионата мира по хоккею в Минске уверенно входит в топ самых популярных беларусcких тем в российских СМИ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минск лишился права проведения ЧМ по современному пятиборью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by