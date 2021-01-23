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«Политика внедрилась в спорт». Российские СМИ об отмене ЧМ по хоккею в Минске
Источник материала: UDF
На фоне допинговых скандалов и их последствий любые решения, касающиеся спортивных мероприятий международного уровня, воспринимаются в России достаточно резко, представляют собой благодарную базу для манипуляций и влекут серьезный резонанс. Так сложилось, что для Беларуси проведение ЧМ по хоккею это прежде всего политика. Ольга Харламова проследила для
UDF.BY приводит краткие выводы из статьи.
Тезисы российских СМИ в освещении переноса ЧМ по хоккею из Минска можно условно разделить на несколько групп:
• политизированность и демонстративная «несправедливость» решения, которое принято под внешним давлением на IIHF и ее спонсоров. Активно говорится об использовании спорта как механизма политического принуждения. Этим российские СМИ пытаются провести параллели с решениями в отношении РФ после допинговых скандалов. Учитывая, что общая российская риторика по данной теме укладывается в тезисное поле «противостояния с Западом», беларусский пример подаётся как лишнее подтверждение правоты российской стороны.
• потенциальная польза ЧМ по хоккею для Беларуси, развития детского спорта противопоставляется активности оппозиции и позиции западных стран. Таким образом, аудиторию подталкивают к мысли, что оппоненты Лукашенко действуют против интересов своей страны и граждан Беларуси.
• отдельно подчёркивается солидарность России и российских спортсменов с беларусской властью в вопросе переноса чемпионата мира. Более того, цитаты российских деятелей намного более резкие и конфронтационные, чем приводимые слова беларусских функционеров. То есть аудитории предлагается сделать вывод о том, что «россияне жёстче защищают беларусов, чем те сами себя».
Таким образом, российские СМИ настойчиво склоняют аудиторию к выводам о поддержке со стороны РФ Республики Беларусь по всем направлениям. Ситуация подаётся как данность и безусловно позитивный фактор.
Укрепляется нарратив взаимосвязи внутренних и внешних проблем Беларуси с активностью оппозиции. Отдельно выводится нарратив о негативном влиянии на Беларусь стран условного «большого Запада».
И, как противопоставление — дружественная позиция российского общества. При этом негосударственные СМИ подчеркивают, что решение спонсоров отказаться от участия в финансировании ЧМ в Беларуси вызвано, в первую очередь, очевидным нарушением прав человека, то есть, ошибками беларусской власти.
Российские СМИ традиционно работают со зрителем, используя различные методы и приемы манипуляции: контрасты, выдернутые из контекста цитаты, риторические вопросы, бездоказательные выводы, повторы. Особенно востребованными последнее время становятся обращение к эмоциям, манипулятивная риторика и отсылка к авторитетному мнению известных людей.
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Вопрос проведения чемпионата мира по хоккею в Минске уверенно входит в топ самых популярных беларусcких тем в российских СМИ.
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