Источник материала: UDF

Либерализация украинского рынка электроэнергии: стимул для импорта и проблемы для отрасли

Снятие ограничений позволило начать поставки из Беларуси

Беларусь хочет увеличить экспорт электроэнергии в Украину

Позиция Украины: приоритет – национальным интересам и обязательствам в сфере европейской интеграции

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему Украина возобновила импорт белорусской электроэнергии? Это вызвало громкий резонанс на фоне объявленного бойкота поставок европейскими странами из-за строительства БелАЭС.

Прогнозный баланс Украины в 2021 году не предусматривает импорт электроэнергии из Беларуси. Однако 1 января поставки белорусской электроэнергии в Украину возобновились, что вызвало громкий резонанс на фоне объявленного бойкота поставок европейскими странами из-за строительства БелАЭС. Станет ли белорусский экспорт электроэнергии в Украину системным?По данным украинских СМИ, сейчас импорт электроэнергии в Украину из Беларуси и РФ составляет 4 млн кВт⋅ч каждые сутки. Электроэнергию закупают украинские трейдеры, получившие доступ к межгосударственным электросетям, — это ООО «ДЭ Трейдинг» («Донбассэнерго»), ООО «Днипросталь-энерго» («Интерпайп» Виктора Пинчука) – 1200 МВт (по 50 МВт каждый час) и 540 МВт (по 60 МВт в первые четыре и последние 5 часов суток), а также «ЭРУ Трейдинг» и «Энерджи Трейд Групп».6 января исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко признал наличие проблемы импорта электроэнергии из России и Беларуси. «Есть еще проблемы с импортом из Беларуси и РФ, который осуществляет, в частности, «американская» компания», — написал он на своей странице в Facebook.Украинские СМИ пишут, что речь идет о компании «Эру Трейдинг», позиционирующей себя как компания с юрисдикцией в США. Среди ее основателей — бывший топ-менеджер «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов, которого ранее Витренко обвинял в коррупции.В «Укрэнерго» отметили, что не могут остановить импорт электроэнергии из Беларуси и РФ без внесения изменений в законодательство.Отметим, что в июле 2019 года в Украине был либерализирован рынок электроэнергии. И если раньше вся произведенная электроэнергия в стане агрегировалась государственной компанией «Энергорынок» по установленным правительством ценам и затем перераспределялась поставщикам электроэнергии, то с начала июля торги электроэнергией были переведены на электронную платформу, что фактически позволило покупателям выбирать источник электроэнергии.Благодаря либерализации украинского рынка Беларусь 2019 году увеличила экспорт электроэнергии в Украину с минимального уровня до 852,8 млн кВт⋅ч, выручка от экспорта составила 45,6 млн долларов. В 2020 году Беларусь рассчитывала нарастить экспорт электроэнергии в Украину, тем более что энергетический баланс страны на 2020 год предусматривал импорт электроэнергии в объеме 2,1 млрд кВт⋅ч. Но этого не случилось.Либерализация энергорынка в Украине рассматривалась как необходимый шаг на пути к транспарентной работе энергетической отрасли и оптимальному ценообразованию на электроэнергию. Однако по ряду причин, в том числе из-за ценовой политики российских и белорусских поставщиков электроэнергии, реформа обнажила некоторые проблемы украинской энергоотрасли.После открытия рынка генерирующие компании Украины стали жаловаться в правительство на неравные условия конкуренции с белорусской электроэнергией, вследствие чего угледобывающая отрасль страны терпит убытки. В ноябре 2019 года впервые за последние годы импорт электроэнергии в Украину превзошел объемы экспорта.25 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству энергетики и защиты окружающей среды довести импорт угля и электроэнергии из России и Беларуси до минимума.В свою очередь, глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в марте предложил работать со странами-экспортерами электроэнергии «на паритетных условиях». По его словам, несправедливо, что Россия и Беларусь хотят поставлять электроэнергию в Украину, но при этом закрывают свои рынки от украинских партнеров, хотя Украина может продавать электроэнергию в ночные часы по конкурентным ценам.В мае и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец в числе причин кризисной ситуации в отрасли назвала в том числе импорт электроэнергии из Беларуси и России по двусторонним договорам. В результате, как было сказано, украинская угольная промышленность потеряла рынок сбыта своей продукции. «Нам это стоило невостребованных 1,5 млн тонн отечественного угля, нам это стоило 5 млрд гривен, которые были направлены не в нашу экономику и не нашим энергогенерирующим компаниям, а нашим соседям», — подчеркнула Буславец.С мая 2020 года коммерческие поставки электроэнергии из Беларуси в Украину не осуществлялись.В то же время в июле 2020 года Беларусь неожиданного для многих наблюдателей начала покупать украинскую электроэнергию. В пресс-службе белорусского Минэнерго в этой связи заявили, что «речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве на паритетной основе: когда при технической возможности и экономической целесообразности осуществляются взаимовыгодные поставки электроэнергии в рамках энергосистем двух стран». В результате с июля по сентябрь Беларусь импортировала из Украины 82,8 млн кВт⋅ч электроэнергии.Тем не менее белорусский экспорт электроэнергии в Украину вслед за этим так и не возобновился. А в начале ноября на совещании и. о. министра энергетики Украины Ольги Буславец с руководством энергогенерирующих компаний, «Укрэнерго» и других представителей отрасли было заявлено, что прогнозный баланс электроэнергии в Украине на 2021 год не предусматривает ее импорт из Беларуси и экспорт украинского электричества в Беларусь.Отметим, что 21 декабря бывший исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сменил Буславец и стал первым заместителем министра энергетики Украины — временно исполняющим обязанности министра.С 1 января 2021 года ограничения для импорта электроэнергии в Украину сняты. С этого времени утратило силу постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в соответствии с которым были остановлены поставки энергии из Беларуси и РФ в апреле 2020 года.Теперь оператор системы передачи электроэнергии в Украине должен предлагать участникам рынка на аукционах всю доступную пропускную способность межгосударственных сечений. При этом, как отмечают в «Укрэнерго», графики импорта/экспорта всегда согласовываются только в тех объемах, которые позволяют гарантировать соблюдение операционной безопасности системы и, в частности, необходимого объема резервов для ее балансирования.Тем не менее эксперты прогнозируют, что Украине придется наращивать импорт электроэнергии из-за сокращения запасов угля.Запасы угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) в Украине продолжают критически снижаться с начала 2021 года, что может привести к увеличению импортных поставок электроэнергии, считает первый заместитель председателя Всеукраинской Энергетической Ассамблеи (ВЭА) Юрий Саква.«Уголь продолжает срабатываться колоссальным образом. На Углегорской, Трипольской и Змиевской ТЭС запасы по 15, 17, 25 тысяч тонн. При этом импорт электроэнергии продолжает идти, никого это не волнует. С таким успехом этот маленький ручеек белорусского импорта, по сценарию октября-ноября 2019 года, может перерасти в импорт из России», — сказал Саква в комментарии «Интерфакс-Украина».По данным ВЭА, запасы угля на складах украинских ТЭС с 1 января 2021 года снизились на 12% — до 643 тыс. тонн, при номинальной мощности складов 4, 344 млн тонн.По словам Саквы, основной причиной такой ситуации стала снижение производства электроэнергии АЭС вследствие затягивания ремонтных кампаний на энергоблоках АЭС. Как следствие, возросла производственная нагрузки на ТЭС. Кроме того, обвал цен на рынке «на сутки вперед» (РСВ) с начала 2021 года приводит к нерентабельной работе тепловой генерации и лишает ее оборотных средств для дополнительных закупок угля.По данным ГП «Оператор рынка», за первых 11 дней января средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в Объединенной энергосистеме Украины составила 1199,46 грн/МВт·ч, что на 22,19% ниже средневзвешенной цены в декабре 2020 года.«На рынке на сутки вперед цену опять обваливают до 1,2 грн за киловатт-час вот уже на протяжении 10 дней. А за 1,2 грн угля не купишь, у тепловой генерации есть еще другие затраты. В то же время на мировом рынке цена угля уже достигла 70 долларов за тонну без перевозки», — отметил Саква.В Минэнерго Беларуси отмечают, что возобновить торговлю электроэнергией с Украиной позволило прекращение действия принятого Украиной запрета на импорт белорусской электроэнергии, а также интерес украинских субъектов к сотрудничеству с ГПО «Белэнерго». При этом объемы поставок белорусской электроэнергии в Украину не превышают 1% емкости рынка, подчеркивают в министерстве. И заявляют, что Минэнерго планирует продолжить межведомственные переговоры с Украиной о поставках электроэнергии.Это вполне ожидаемо, учитывая, что белорусские власти еще недавно рассчитывали, что после запуска БелАЭС именно украинский рынок будет одним из важнейших для экспорта белорусской электроэнергии.Начальник управления стратегического развития и внешнего инвестиционного сотрудничества Минэнерго Беларуси Андрей Зорич на заседании белорусско-украинского Консультативного совета делового сотрудничества 11 ноября рассказал, что 2019 год и начало 2020 года были отмечены интенсивной и плодотворной работой белорусских и украинских энергетиков.«Было много контактов, был успешный обмен поставками электроэнергией в части экспорта-импорта. В 2019 г. экспорт белорусской электроэнергии в Украину составил порядка 850 млн кВт⋅ч, в этом году он, к сожалению, упал в разы – до 153 млн кВт⋅ч. В этом году был импорт украинской электроэнергии в Беларусь порядка 80 млн кВт⋅ч. В несколько раз упал обмен электроэнергией, что несколько грустно. Есть на то объективные и субъективные причины», — отметил Зорич.В 2019 году была создана рабочая группа на уровне министерств энергетики Беларуси и Украины по развитию сетевых связей с Украиной. Однако в 2020 году стороны провели лишь одно установочное совещание на уровне сетевых компаний, на котором были достигнуты договоренности по развитию электросетевой связи, чтобы в дальнейшем интенсифицировать обмен электроэнергией. На перспективу обсуждалась также возможность, в соответствии с планами Украины, использовать Беларусь как транзитную страну для поставок украинской электроэнергии в страны Балтии и прибалтийской электроэнергии в Украину.«Но потом практически все контакты оборвались. Сотрудничество зашло в тупик, — да, есть объективные причины для этого», — сказал Зорич.При этом он заявил, что белорусская сторона заинтересована в проработке механизмов, схем восстановлении в экспорта белорусской электроэнергии в Украину, интенсификации контактов по развитию сетевой инфраструктуры и т. д. «Мы готовы к сотрудничеству и за восстановление диалога», — подчеркнул Зорич.Украинские официальные лица не вели переговоров с представителями Беларуси об импорте электроэнергии с БелАЭС, сообщило на днях агентство ExPro со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел Украины.«В Министерстве иностранных дел Украины отсутствует информация о проведении переговоров с белорусской стороной о перспективах закупки электрической энергии, планов переговоров украинских должностных лиц и планов коммерческих компаний начать закупку электроэнергии с Белорусской АЭС в 2021 г», – говорится в ответе ведомства на запрос ExPro.О содействии в таких контактах ни госорганы, ни предприятия в посольство Украины в Республике Беларусь не обращались, отметили в МИД, подчеркнув, что Украина руководствуется прежде всего «своими национальными интересами и обязательствами в сфере европейской интеграции при принятии решений о привлечении внешних поставщиков электроэнергии».Отметим, что потенциально возможности для экспорта белорусской электроэнергии в Украину имеются, пока украинская энергосистема работает в «связке» с системами стран бывшего Союза – БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва). В то же время Украина планирует в 2025 году завершить процесс объединения электроэнергетического рынка Украины с европейскими рынками, вслед за чем может быть поставлен вопрос о выходе страны из общего энергетического кольца БРЭЛЛ.Между тем в Беларуси считают, что даже после интеграции энергосистемы Украины с европейской страна по-прежнему будет нуждаться в белорусской электроэнергии. По оценкам белорусской стороны, на украинском рынке прогнозируется рост цен на электрическую энергию, и для балансировки цены Украина будет нуждаться в поставках более дешевой белорусской электроэнергии.Станет ли эти прогнозы реальностью, зависит от ряда факторов, в том числе от разрешения политического кризиса в Беларуси.СПРАВКА. Всего в январе-ноябре 2020 года Беларусь экспортировала 653 млн кВт⋅ч электроэнергии (в 1,69 раза меньше, чем в январе-ноябре 2019 года) на 34,289 млн долларов (в 1,69 раза меньше, чем в январе-ноябре 2019 года). Средняя цена экспортируемой из Беларуси электроэнергии в этот период увеличилась на 0,1% к уровню января-ноября 2019 года до 52,512 долларов за 1 тыс кВт⋅ч. Беларусь снизила экспорт электроэнергии в Украину в январе-ноябре 2020 года на 80,8% в сравнении с январем-августом 2019 года до 154,4 млн кВт⋅ч. В денежном выражении экспорт снизился на 81,8% г до 7,758 млн долларов. Средняя цена экспортируемой из Беларуси электроэнергии в Украину снизилась на 5,5% до 50,256 долларов за 1 тыс кВт⋅ч.СПРАВКА.За 11 месяцев 2020 году Украина экспортировала 4 424,7 млн. кВт⋅ч электроэнергии, а импортировала — 2 156,1 млн кВт⋅ч. На украинских АЭС в 2021 году планируется произвести 75,233 млрд кВт⋅ч электроэнергии, на тепловых электростанциях — 41,14 млрд кВт⋅ч, теплоэлектроцентралях — 12,79 млрд, гидроэлектростанциях — 5,287 млрд, гидроаккумулирующих станциях — 1,748 млрд, солнечных и ветряных электростанциях — 13,12 млрд кВт⋅ч.