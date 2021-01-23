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Илон Маск объявил конкурс на 100 миллионов долларов
Источник материала: UDF
Фото: Lucy Nicholson / Reuters
«Я пожертвую 100 миллионов долларов в качестве приза за лучшую технологию улавливания углерода», — написал Маск. Также он пообещал раскрыть подробности предложения на следующей неделе.
Под улавливанием и хранением углерода подразумевается процесс, включающий отделение углекислого газа (СО2) от промышленных и энергетических источников и долгосрочную изоляцию от атмосферы. Целью этого процесса является борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.
12 января Илон Маск перестал быть самым богатым человеком планеты. Он занимал лидирующую позицию рейтинга с 7 января. Это произошло из-за роста курса акций Tesla.
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