Источник материала: UDF

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Илон Маск объявил конкурс на 100 миллионов долларов Против глобального потепления.

Основатель компаний Tesla и SpaceХ Илон Маск пообещал заплатить 100 миллионов долларов создателям наилучшей технологии по улавливанию и хранению углекислого газа. Он объявил конкурс на своей странице в Twitter.«Я пожертвую 100 миллионов долларов в качестве приза за лучшую технологию улавливания углерода», — написал Маск. Также он пообещал раскрыть подробности предложения на следующей неделе.Под улавливанием и хранением углерода подразумевается процесс, включающий отделение углекислого газа (СО2) от промышленных и энергетических источников и долгосрочную изоляцию от атмосферы. Целью этого процесса является борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.12 января Илон Маск перестал быть самым богатым человеком планеты. Он занимал лидирующую позицию рейтинга с 7 января. Это произошло из-за роста курса акций Tesla.