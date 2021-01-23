Четвероногий спасатель: в службе спасения работает корги по имени Маруся

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Отряд позитивного назначения. В Щелково в службу спасения приняли собаку-корги: четвероногий питомец по кличке Маруся работает в центре гражданской защиты. У нее острый нюх и хорошая память на команды. Но главное качество Маруси – дружелюбие. Корреспондент телеканала «МИР 24» Роман Паршинцев расскажет о первом корги-спасателе.

Маруся охотно подает голос, лапу и очень любит, когда ее гладят. Она – дежурный оптимист в отряде спасателей. Ее главная задача – поднимать настроение всем вокруг. Привёл Марусю на службу Леонид Киселев, он же руководит Единой дежурной службой округа.

На себе Маруся может нести специальное оборудование. И спасти, например, провалившегося под лед человека.

«Она может пройти по льду, там где не способен это сделать человек. Она может доставить спасательный круг, а еще у нее на спине специальная система фалов и тросов. Поэтому мы можем вытащить человека и помочь спасателям», –заявил заместитель председателя КЧС г.о. Щёлково Леонид Киселев.

У корги – острое обаняние, поэтому хозяин дрессирует ее и как поисковую собаку. Вместе с новым питомцем по кличке Лилуш, тоже корги. Пока что он учится выполнять команды у Маруси.

В округе Щелково много водоемов и карьеров. В практике спасателя случается всякое, говорят специалисты. Бывает, что только собаки и могут отыскать попавшего в беду.

«Могут быть завалы, другие места, где необходимо найти человека. И самое главное качество Маруси – она занимается профилактикой и креативной поддержкой деятельности», – отметил Киселев.

Корги – незаменимый член команды по профилактике безопасности. Дети лучше усваивают информацию, говорят спасатели, когда вместе с ними приходит Маруся. Школьники ей посвящают рисунки и лайкают в соцсетях. У корги-спасателя есть свой аккаунт в Instagram, за которым следят уже около двух тысяч подписчиков.