Дизайнеры рассказали, как лучше оформить TV-зону, если вы купили большой телевизор

Источник материала: Tut.by

Судя по последним рейтингам телевизоров, самые популярные модели сейчас — с диагональю от 55 дюймов. Еще недавно эти девайсы были более скромных размеров, под них покупалась и соответствующая мебель. Поэтому тем, кто стал обладателем современного большого телевизора, предстоит подумать и о замене тумбы или полки под TV. О трендах в оформлении ТВ-зоны рассказали дизайнеры интерьера.



Фото: pinterest.com

ТВ-горки и стенки канули в прошлое

Дизайнер интерьера Ольга Купчинская подтверждает: многие сейчас покупают телевизоры с диагональю 55−60 дюймов. Хотя в современных интерьерах глянцевых журналов телевизоры больших диагоналей все меньше мелькают в кадре. А если они все же присутствуют в интерьере, то совершенно ненавязчиво, и они элегантно вписаны в пространство.

— ТВ-горки и стенки канули в прошлое, зона ТВ сейчас максимально облегчена, избавлена от массивных тумб и кучи полочек. В работах многих дизайнеров сейчас вы сможете увидеть интересные сочетания материалов, чтобы максимально обыграть эту зону, сделать ее интересной, стильной, сочетающейся со всем интерьером.

Такими материалами Ольга называет широкоформатные плиты из керамогранита с текстурами камня, а также натуральный камень, стекло, дерево, мрамор, роспись стен под этот богатый природный рисунок.

— Сейчас очень популярны панели с геометрическим рисунком в виде вертикальных линий или комбинация модулей с развернутыми линиями. В умелых руках можно использовать любые материалы из вышеперечисленных. Но важно соблюсти все законы композиции и пропорций.



Фото предоставила Ольга Купчинская

Конечно, многое зависит от стиля вашего интерьера, от ваших потребностей. Так, в реалиях обычной жизни в квартире не очень большой площади необходимо максимально задействовать все пространство. Модные дизайнерские ТВ-зоны с одной полкой в этом случае не подойдут.

— Тут на помощь приходит цвет, лаконичность мебельных фасадов, интересные комбинации материалов в сочетании с отделкой стен. К слову, можно даже и всю стену загородить шкафами — при правильной цветовой гамме и композиции все будет выглядеть довольно легко.

Ольга напомнила и о давно используемом приеме — притапливании телевизора в стеновую конструкцию или монтаже специальных мебельных панелей в одной плоскости с телевизором. «Такой прием позволяет максимально лаконично завуалировать телевизор и вписать в пространство интерьера».



Фото предоставила Ольга Купчинская

Из последних тенденций дизайнер упоминает и такую: сейчас телевизор принято вешать на стену, а не ставить на тумбу. Связано это с рекомендациями по правильному подбору высоты навески телевизора относительно смотрящего.

— В гостиной чаще всего расстояние от пола до центра телевизора составляет 1100−1200 мм. Но высота навески зависит и от высоты той мебели, на которой вы будете сидеть/лежать. Если она выше стандартных норм, то и высота навески телевизора должна быть выше.

Какой считается оптимальная высота тумбы под большой телевизор, Ольга объясняет на примере. Так, если у вас телевизор высотой около 70 см и шириной 120 см (что соответствует популярной диагонали 55 дюймов), между навесным телевизором и тумбой необходимо оставить свободное пространство порядка 20−30 см (оно требуется, чтобы не перегружать композицию). Тумба в среднем должна быть не выше 50−60 см.

Ширину полки (тумбы) также нужно подбирать исходя из параметров телевизора. К примеру, если он шириной 130 см, то тумба должна быть шире. Ее оптимальные габариты — не менее 20−30 см по бокам.

— Тумба не должна быть меньше самого телевизора, иначе он будет казаться очень громоздким. Тумбы чаще всего ставят пошире, насколько позволяет планировка и расстановка мебели. Красиво выглядят вытянутые и асимметричные композиции.



Фото предоставила Ольга Купчинская

Современные тумбы — невысокие, шире телевизора

Диана Перепелица, арт-директор студии Dking, рекомендует размер диагонали телевизора подбирать исходя из особенностей планировки и обстановки квартиры. Также большое внимание нужно уделять углу обзора.

— В последнее время заказчики склоняются к все большей диагонали ТВ в гостиной. В связи с чем тумбы стали использоваться меньшей высоты.



Фото предоставлено студией Dking

Что касается модели тумбы в ТВ-зоне, то она может быть как подвесная, так и на ножках. Немалую роль здесь играет ее размер и конструктив самой перегородки.

— Вообще, телевизоры больших диагоналей чаще всего сейчас крепят к стене. Это позволяет экономить пространство, а также исключает опрокидывание техники. Очевидно, что всю проводку нужно прятать в кабель-канал.



Фото предоставлено студией Dking

При размещении телевизора на стене нередко его скрывают в мебельной нише либо в нише в перегородке.

— Если же устанавливать телевизор на подставку, то размер комода/тумбы должен быть больше длины телевизора. При использовании высоких комодов от большой диагонали лучше отказаться, так как будет присутствовать дискомфорт при просмотре ТВ. Также нужно учитывать глубину комода, чтобы правильно спланировать место для подставки под телевизор и других элементов, которые будут там расположены.



Фото предоставлено студией Dking