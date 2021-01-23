Новое в КоАП для водителей: за какие нарушения «на первый раз» только предупредят, а не оштрафуют

Источник материала: Tut.by

Обновленный Кодекс об административных правонарушениях, который среди прочего содержит новшества и для водителей, опубликован на Национальном правовом портале. Документ вступает в силу с 1 марта. Сразу скажем, есть случаи, когда ответственность ужесточилась (об этом мы подробно писали после принятия документа парламентом), но есть и пункты, по которым наказание стало более либеральным. Например, в некоторых случаях водители смогут не платить штраф, а обойтись предупреждением. AUTO.TUT.BY разбирался, как это будет работать.

За что водителей «на первый раз» просто предупредят… В новом КоАП есть такой пункт, как освобождение от административной ответственности с помощью предупреждения (статья 8.3). Речь идет об административных проступках, то есть о незначительных нарушениях. Коснется новшество и водителей. Правда, для того чтобы не платить штраф, нужно соблюсти два условия: водитель должен быть согласен с правонарушением и до этого в течение года такого же правонарушения он не совершал. Вот список нарушений, за которые в первый раз не будет штрафа: выбрасывание мусора из транспортного средства;

открытие дверей во время движения;

непройденный техосмотр;

непристегнутый ремень безопасности или езда на мотоцикле, мопеде без мотошлема (как для водителя, так и для пассажира);

разговор по мобильному за рулем;

нарушение правил расположения ТС на проезжей части (например, выезда за стоп-линию);

непредоставление преимущества другим участникам дорожного движения (например, непропуск пешехода);

нарушение правил остановки и стоянки;

не оформлена «автогражданка»;

нарушение ПДД пешеходом, велосипедистом, лицом, которое управляет гужевым транспортом или лицом, которое участвует в дорожном движении и не управляет ТС (например, нарушение ПДД при езде на электросамокате).

… А за что в любом случае оштрафуют? Разумеется, не может идти речь о предупреждении при таких серьезных нарушениях, как езда без прав, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, оставление места ДТП и так далее. Кроме этого, в КоАП прописали и другие нарушения, на которые не будет распространяться правило «на первый раз — предупреждение». Вот их перечень: нарушение правил проезда ж/д переезда;

управление ТС, имеющим неисправности тормозной системы, рулевого управления, стеклоочистителей (во время выпадения осадков), с негорящими фарами и (или) задними габаритными огнями (в темное время суток и (или) в условиях недостаточной видимости);

движение со скрытым номером;

нарушение скоростного режима;

нарушение требований сигналов светофора (регулировщика);

нарушение правил движения в жилых зонах;

невыполнение требований дорожных знаков или разметки, нарушение правил маневрирования или проезда перекрестков;

невыполнение требования сотрудника органов внутренних дел об остановке;

нарушение правил остановки и стоянки грузового автомобиля, автобуса, трактора, самоходной машины, прицепа;

не оформлена «автогражданка» в случае ДТП;

нарушение ПДД пешеходом, велосипедистом, лицом, которое управляет гужевым транспортом или лицом, которое участвует в дорожном движении и не управляет ТС, повлекшее создание аварийной обстановки.

Предупреждение или штраф: как это будет работать на практике? Разберем новшество на конкретном примере. Допустим, 2 марта 2021 года водителя остановит сотрудник ГАИ за то, что он не пропустил пешехода. Отметим, аварийной обстановки при этом создано не было. Сейчас за это грозит предупреждение или штраф от 1 до 5 базовых величин. Что из этого выбрать, решает конкретный сотрудник ГАИ и нередко выбирает именно штраф, пусть и в минимальном размере. Но с марта он должен будет сначала проверить по базе, числится ли за водителем подобное нарушение в течение последнего года (то есть с марта 2020 года). Если таких фактов не зафиксировано, то водителя штрафовать не будут, а ограничатся предупреждением. Но если этот же водитель снова не пропустит пешехода, к примеру, 2 мая, то ему уже придется уплатить штраф. Если же водитель по этой статье больше привлекаться в течение года не будет, то данные «обнулятся» и при непропуске пешехода условно 3 марта 2022 года его снова просто предупредят.

А как быть со штрафами «по письмам счастья»? Новое правило распространяется и на нарушения, которые были зафиксированы средствами автоматической фиксации. Если за какое-то нарушение в первый раз предусмотрено вынесение предупреждения, то такой же принцип будет работать и с камерами. Единственное отличие: здесь не будет требоваться согласия с нарушением от водителя, а система сама проверит, привлекался ли он за это нарушение в течение последнего года. В "письме счастья" в этом случае пришлют постановление с предупреждением. Например, за нарушение правил парковки, которое будет зафиксировано камерой, в первый раз тоже не будут штрафовать, а ограничатся предупреждением. А вот за превышение скорости штраф будет в любом случае. Кстати, сейчас после изменений в законодательстве фиксировать на камеры смогут не только превышение скорости и парковку под знаком, но и другие нарушения ПДД: проезд на красный свет, выезд на встречку или полосу для движения общественного транспорта и так далее. Технически такие возможности были и раньше, но теперь это прописали на законодательном уровне.

Если сегодня совершил одно нарушение, а завтра — второе? По новому КоАП получается так, что в случае нескольких мелких правонарушений за каждое из них в первый раз все равно будут давать предупреждение. Например, водитель 2 марта не пропустил пешехода, 5 марта разговаривал за рулем по мобильному, а 10 марта оставил машину в неположенном месте. Когда сотрудник ГАИ будет решать, как наказать такого водителя за разговор по мобильнику, он будет смотреть, было ли именно такое нарушение в течение года. То, что несколько дней назад водителя уже предупреждали за другое нарушение ПДД, на эту ситуацию не повлияет. То же самое и в случае, если водителя, например, остановили за непропуск пешехода и тут же обнаружили, что у него нет ТО и «автогражданки». Если в течение года этих нарушений за ним не числится, то за каждое из них в первый раз он получит предупреждения.

Дадут ли предупреждение, если мелкое нарушение совершил пьяный водитель? В случае если водителя остановят за «пьяную» езду, а при этом, например, выяснится, что у него не оформлена «автогражданка», то за вождение в нетрезвом виде его накажут в зависимости от степени опьянения. Напомним, новым КоАП предусмотрена градация в виде двух ступеней: 0,3–0,8 промилле (100 базовых и лишение прав на 3 года) и все, что свыше 0,8 промилле (200 базовых и лишение прав на 5 лет). Что касается отсутствия обязательной страховки, то если ранее водителя за это не наказывали, то он получит лишь предупреждение. «Пьяная» езда не будет каким-то отягчающим обстоятельством в данном случае.

Как быть, если вместо предупреждения ГАИ выписала штраф? В случае если по каким-то причинам (например, не было доступа к базе) сотрудник ГАИ выписал штраф вместо предупреждения, то это решение, также как и любое незаконное решение, можно будет обжаловать. Кроме того, база данных, когда в нее будут вносить постановление или протокол о нарушении, должна будет «увидеть» эту ошибку.