Источник материала: Хартия'97

Трамп дал свой первый комментарий после ухода с поста 23.01.2021, 8:04

Экс-президент США пообещал «сделать что-нибудь».

Бывший президент США Дональд Трамп дал короткий комментарий журналистам впервые после того, как покинул Вашингтон.

Об этом сообщает The Washington Examiner .

Журналисты смогли поинтересоваться у Трампа о его дальнейших планах во время обеда в его гольф-клубе во Флориде.

«Мы сделаем что-нибудь, но не прямо сейчас», — заявил Трамп.

После короткого ответа экс-главы Белого дома помощник Трампа вежливо попросил журналистов отойти.

Утром 20 января Трамп вместе с супругой Меланией покинул Вашингтон, оставив Белый дом новому президенту США Джо Байдену.

Пара отправилась на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, где у Трампа состоялась последняя церемония на посту президента.

Выступая перед своими сторонниками, он заявил, что «так или иначе» вернется.

СМИ сообщили, что Трамп провел первый день после ухода с поста главы Белого дома на поле для гольфа во Флориде.

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