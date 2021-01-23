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Трамп дал свой первый комментарий после ухода с поста
Источник материала: Хартия'97
Трамп дал свой первый комментарий после ухода с поста
Экс-президент США пообещал «сделать что-нибудь».
Бывший президент США Дональд Трамп дал короткий комментарий журналистам впервые после того, как покинул Вашингтон.
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Журналисты смогли поинтересоваться у Трампа о его дальнейших планах во время обеда в его гольф-клубе во Флориде.
«Мы сделаем что-нибудь, но не прямо сейчас», — заявил Трамп.
После короткого ответа экс-главы Белого дома помощник Трампа вежливо попросил журналистов отойти.
Утром 20 января Трамп вместе с супругой Меланией покинул Вашингтон, оставив Белый дом новому президенту США Джо Байдену.
Пара отправилась на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, где у Трампа состоялась последняя церемония на посту президента.
Выступая перед своими сторонниками, он заявил, что «так или иначе» вернется.
СМИ сообщили, что Трамп провел первый день после ухода с поста главы Белого дома на поле для гольфа во Флориде.
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Экс-президент США пообещал «сделать что-нибудь».
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