Международная федерация плавания утвердила мировой рекорд Ильи Шимановича

















Илья Шиманович — о мировом рекорде: все довольно буднично. Рекорд и рекорд. Тем более что все его ждали





Напомним, 19 декабря 2020 года белорус установил мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом в 25-метровом бассейне. Пловец победил на чемпионате Беларуси на короткой воде с результатом 55,34 с. Предыдущий рекорд планеты принадлежал британцу Адаму Пити — 55,41, он был установлен 22 ноября.





Прежний личный рекорд Шимановича составлял 55,49 с.







