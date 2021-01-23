На тротуарах, переходах, «носом» в магазин. На «Доске позора» новые шедевры водителей

Источник материала: Tut.by

Больше всего от нарушения правил парковки и стоянки водителями страдают пешеходы. Ведь «паркуны» бросают свои автомобили так, что людям проходить не только неудобно, но и опасно для жизни. Взгляните на фото, которые прислали читатели в наш сервис «Доска позора» и убедитесь в этом сами.

Молодечно, улица Богдана Хмельницкого. Автор фото сообщил, на снимке — единственный пешеходный переход к 10-й гимназии. А прямо на на нем стоят автомобили.





В Минске на улице Скрипникова, 10 водитель Acura припарковался так, что закрывает обзор на зебру. Ситуация также небезопасная для пешеходов — выходить на переход надо очень осторожно, вдруг из-за кузова стоящего авто проезжающий водитель со своего места не увидит человека.





Минск, напротив дома № 5 на улице Некрасова. Наглый водитель припарковал седан прямо на тротуаре, ведущему к пешеходному переходу. Читатель сообщил, что рядом есть парковка магазина. А пока очевидцы обсуждали ситуацию, дедушка-пешеход, который был вынужден обходить «паркуна», чуть не упал.





Минск, улица Пимена Панченко, 44. Среди пользователей каршеринга тоже есть нарушители. Видимо водитель из этого авто очень боялся, что пока будет искать место для парковки, «натикают» лишние денежки. Взял да и поставил «Везуху» посреди зеленой зоны. Неплохо было бы, если бы сотрудники сервиса обращали внимание на такие нарушения и наказывали нерадивых пользователей.





Смотрите-ка, как водитель Opel припарковал свою тачку! Удобно, тротуар большой. Жаль, читатель не сообщил, где он зафиксировал этого нарушителя.





Снова Минск, проспект Машерова, 40, возле здания «Приорбанка». Водитель нашел место для парковки на широком тротуаре. Кстати, ситуация со стоянкой там действительно сложная. Но почему от нехватки стояночных мест должны страдать пешеходы?





Гомель, улица Комиссарова, 23. Под дорожным знаком запрещающим остановку и стоянку выстроился ряд автомобилей. ГАИ, а не посетить ли вам эту улицу, чтобы выписать штрафы? Наверняка такая картина там всегда.





Могилев, бульвар Непокоренных, 19. Посмотрите, каков наглец! Стал на тротуаре, перекрыл пешеходный переход, а «носом» чуть в магазин не въехал.





Гродно, улица Найдуса. Ставьте ограничители, натягивайте цепи, а все равно найдется водитель, который изловчится и нарушит!





«Доска позора» — это сервис, который позволяет небезразличным гражданам выставить на суд общественности нарушителей ПДД, паркующих свои машины в неположенных местах. Дорогие читатели, присылайте нам фото «паркунов» и подробно указывайте, где и при каких обстоятельствах вы увидели нарушителя.

Напомним, факты нарушений ПДД водителями с «Доски позора» регистрируются в ГАИ, по ним будут проводить проверку. За нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства предусмотрена ответственность по ст. 18.22 КоАП Беларуси. За это нарушение ГАИ может вынести предупреждение или дать штраф в размере одной базовой величины (БВ сегодня — 29 рублей).