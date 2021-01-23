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«У Меган Маркл лицо принцессы Дисней». Хирург определил знаменитостей с идеальной внешностью

23.01.2021 08:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати назвал звезд с идеальными лицами, пишет lenta.ru со ссылкой на The Sun.

Холли Уиллоуби.

Хирург сравнил пропорции лиц с правилом золотого сечения. Согласно математической формуле, идеальное соотношение лба, носа и подбородка должно составлять 3:2:3. Телезвезды Холли Уиллоуби и Сюзанна Рид, по выводам врача, обладают почти идеальными пропорциями.

Меган Маркл.

Эталонную внешность Фрати отметил и у герцогини Сассекской Меган: «У Меган лицо принцессы Дисней. Возможно, ей сделали ринопластику кончика носа, поскольку в последние годы он выглядит немного тоньше».

Ким Кардашьян.

В список также попала предпринимательница Ким Кардашьян. Врач отметил, что она, вероятнее всего, прибегала к пластике лица, которая сделала ее пропорции идеальными. «Структура ее лица напоминает перевернутый треугольник — его часто приводят в пример, как лицо самой желанной формы», — пояснил Фрати.

Мишель Киган.

Еще одной обладательницей «правильного» лица с научной точки зрения является актриса Мишель Киган.

Аманда Холден.

В декабре 2020 года согласно правилу золотого сечения Риккардо Фрати определил знаменитость с идеальными ягодицами. Пропорции тела 49-летней ведущей Аманды Холден врач назвал совершенными.

 
 
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