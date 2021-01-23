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Тест. Угадайте, для чего нужна эта техника из СССР
Источник материала: Tut.by
Советская промышленность, несмотря на все свои проблемы, все же производила некоторую бытовую технику, которая до сих пор встречается в домах наших родителей и дедушек-бабушек. Правда, для современного глаза эти гаджеты выглядят достаточно странно и непривычно, порой даже не понять, как же они все-таки работали. Мы сделали небольшой тест и предлагаем вам попробовать угадать, для чего использовался тот или иной советский прибор.
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Несмотря на стереотипы о том, что в СССР за домашней техникой было необходимо стоять в очередях едва ли не неделями, кое-какие товары советская промышленность все...
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