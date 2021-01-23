Тест. Угадайте, для чего нужна эта техника из СССР

Источник материала: Tut.by

Советская промышленность, несмотря на все свои проблемы, все же производила некоторую бытовую технику, которая до сих пор встречается в домах наших родителей и дедушек-бабушек. Правда, для современного глаза эти гаджеты выглядят достаточно странно и непривычно, порой даже не понять, как же они все-таки работали. Мы сделали небольшой тест и предлагаем вам попробовать угадать, для чего использовался тот или иной советский прибор.