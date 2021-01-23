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Ученые объяснили, как небольшие дозы алкоголя могут повлиять на сердце
Источник материала: Tut.by
Даже один алкогольный напиток в день может увеличить риск развития мерцательной аритмии, пишет
Фибрилляция предсердий (в странах СНГ ее чаще называют
В исследовании ученые мониторили состояние здоровья и характер употребления алкоголя у 100 092 мужчин и женщин без диагноза «фибрилляция предсердий». За 14 лет было задокументировано 5854 новых случаев заболевания.
Одна небольшая порция алкоголя в день — бокал вина (120 мл), банка пива (330 мл) или стопка крепких спиртных напитков (30 мл) — была связана с повышением относительного риска развития фибрилляции предсердий на 16% по сравнению с воздержанием. При употреблении двух напитков в день повышенный риск составлял 36%; при употреблении четырех возрастал на 59%.
Результаты исследования представлены с поправкой на такие факторы, как гипертония, диабет, курение и т.д. Связь с употреблением алкоголя не зависела от этих переменных. Авторы работы рекомендовали тем, кто подвержен риску развития фибрилляции предсердий, как можно меньше пить.
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Даже один алкогольный напиток в день может увеличить риск развития мерцательной аритмии, пишет The New York Times. Исследование немецких ученых опубликовано в European Heart...
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