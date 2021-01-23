Как сложилась после разрушения судьба старого здания, которое стояло в центре Гродно с 1880-х

Источник материала: Tut.by

В Гродно, в самом сердце города, по адресу ул. Урицкого, 23 появилось новое здание. Пустой участок под ним был куплен на аукционе в 2017 году. Какой была судьба дома 1880 года постройки, который простоял тут до 2007-го, и что будет в новоделе-близнеце на этом месте — в материале Блога Гродно s13.ru.





В 2007 году с карты города исчез знаменитый дом с подпорками по адресу Урицкого, 23 — это наискосок от молодежного центра «Гродно» за рестораном «Провинция». Дом, как и весь квартал, заключенный между улицами Калючинская, Тельмана, Городничанская и Кирова, возвели после знаменитого пожара 1880-х годов. Тогда люди старались любыми способами обустроить жилье, порой используя уцелевшую кладку. Вот и получилось, что одна из стен осталась от сарая. После войны надстроили третий этаж. Дом нагрузку не выдержал, и стена стала отходить, писала в 2007 году газета «Вечерний Гродно».

Подпорки у дома стали его неотъемлемой частью на многие годы, но потом власти все же провели «противоаварийные работы» на здании, включенном в состав историко-культурной ценности категории «1», которые закончились банальным сносом.

Так в самом центре города освободился кусочек земли под строительство.

В 2014 году «Гродненская правда» так писала про этот дом: «Дом № 23 был построен в 1890 году и принадлежал семье Гожанских. В 2007 году его снесли, так как он находился в аварийном состоянии. Было намерение его восстановить, но сейчас судьба земельного участка, на котором он находился, неизвестна».











Только к 2017 году город выставил участок на аукцион. Землю продавали под строительство административно-торгового 2-х этажного здания со скатной кровлей либо с мансардным этажом.

— Когда в 2018 году мы приступили к проектированию, было разработано два варианта проекта, — рассказывает представитель компании-владельца участка «ГродноЛизинг». На период разборки дом имел два этажа и мансарду. В первом варианте проектируемое здание не повторяло утраченный исторический объект, а второй предполагал восстановление исторического облика здания с сохранением его габаритов. Благодаря научному руководителю проекта Счасной Е. В. удалось найти некоторые фотографии здания до сноса. Министерством культуры был одобрен именно второй вариант, максимально приближенный к утраченному — с учетом современных требований к безопасности и энергосбережению. Проектирование здания осуществляла Творческая мастерская архитектора Штейнмана из Минска. После всех согласований в мае 2019 года мы приступили к строительству здания.











Так как от прежнего здания ничего не осталось, при строительстве использовали современные материалы.

— Все согласования прошли достаточно оперативно: аукцион был в конце декабря 2017, а в мае 2019 уже приступили к строительно-монтажным работам. При откопке котлована находок не было обнаружено, только горы строительного мусора, — говорит представитель «ГродноЛизинг».

Проектом в новом здании было предусмотрено размещение апарт-отеля на шесть номеров на 2-ом и 3-ем этажах здания. В ближайшее время будет объявлен конкурс на разработку логотипа отеля.





А вот первый этаж здания сегодня представляет собой помещение площадью 126 м² свободной планировки.

— Планируется сдача в аренду, мы также рассматриваем ведение совместных проектов. Тут может быть торговый объект, представительский офис (банк, страховая компания), медицинский центр, предприятие общепита.