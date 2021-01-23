Ночью в Минске сбили пешехода — мужчина скончался

Источник материала: Onliner

По информации ГАИ, 22 января в Минске около 23:00 водитель Dacia Logan сбил мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Водитель 1984 года рождения двигался со стороны проспекта Победителей в направлении Долгиновского тракта.

У дома номер 55 автомобиль сбил человека. Вскоре прибыла машина скорой помощи, в которой мужчину пытались спасти. Однако реанимационные действия не помогли, и пешеход скончался.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, представитель СК, специалист управления ГКСЭ по г. Минску.