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Ночью в Минске сбили пешехода — мужчина скончался
Источник материала: Onliner
По информации ГАИ, 22 января в Минске около 23:00 водитель Dacia Logan сбил мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Водитель 1984 года рождения двигался со стороны проспекта Победителей в направлении Долгиновского тракта.
У дома номер 55 автомобиль сбил человека. Вскоре прибыла машина скорой помощи, в которой мужчину пытались спасти. Однако реанимационные действия не помогли, и пешеход скончался.
На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, представитель СК, специалист управления ГКСЭ по г. Минску.
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По информации ГАИ, 22 января в Минске около 23:00 водитель Dacia Logan сбил мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Водитель 1984 года рождения...
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