«Я боюсь секса». Что такое эротофобия и откуда она появляется

Источник материала: Onliner Если максимально просто, эротофобия — это боязнь секса. Причин может быть много. Ошибочно считается, что у мужчин их меньше, но на самом деле меньше про них только говорят. И да, это в основном тревожные люди. Сексолог Ольга Невдах объясняет, как половое воспитание и общая информированность влияют на поведение людей в постели. Говорит, что первый секс может получиться приятным, но к этому надо подготовиться. А также растолковывает, почему мужская нелюбовь к презервативам — это больше про психику, а не про физиологию.

Итак, эротофобия в мужском случае — составная синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи. Все это приводит к потере эрекции.

Подобная боязнь может возникнуть на любом этапе. Даже при первичном возбуждении, когда мужчина и женщина договариваются о рандеву. Пунктирно это выглядит так: решили встретиться — понял, что будет секс, — начался поток мыслей (где мы будем, что мы будем, купить цветы или презервативы) — едет и накручивает себя — приезжает с холодными руками — девушка понимает, что что-то не так, — эрекция пропадает.

Холодные руки — это не метафора, а в большинстве случаев привычная реакция организма на тревогу. Для такого случая даже придумали выражение — «стынет член». Идеально описывает синдром тревожного ожидания. Плохо, что каждый промах подобного толка заставляет концентрироваться на его возможном повторе. Так и возникает эротофобия у мужчин.





Проявления женской эротофобии следующие: неспособность возбудиться, неспособность получить оргазм (научно называется аноргазмия), непосредственно боязнь секса как физического взаимодействия.

Причины женской эротофобии (в некоторых случаях и мужской) перечислены ниже.

1. Половое воспитание. Вернее, его отсутствие. Подходит и мальчикам, и девочкам, к сожалению. Ну, это фразы родителей про «первый секс — это больно и неприятно», «до 18 ни-ни» и другие словесные конструкции, которые намекают на семейный позор и провоцируют ребенка на стыд.

Половое воспитание напрямую зависит от окружения родителей. Если уровень информированности высокий, табу возникают реже. Другой определяющий компонент — место, в котором ребенок родился или живет. Понятно, что в мусульманских странах с сексуальными темами все очень строго.

2. Насилие. Тема, которая в нашем обществе поднимается-опускается-поднимается-опускается. Но своей серьезности не теряет. Здесь и домашнее насилие, и насилие в семье, которое могла видеть девочка. Ведь зачастую отцы используют секс как акт подчинения. Если дочь видела нечто подобное, понятно, откуда у нее может возникнуть эротофобия. Это вторжение в личное пространство, это больно, это унизительно.

Другой вид насилия — тот, который подростки переживают в компаниях. Стыд, ужас, боль и непонятно откуда взявшееся чувство вины. Как будто они жертвы, спровоцировавшие насильника. Об этом редко говорят, потому что стыдно. Зачастую, узнав о случившемся, родители задают вопрос: «А что ты там делала?» Мол, чего поперлась туда, чего шлялась не пойми где, опозорила семью.





Жертвы подобного насилия не обращаются в милицию, после могут завести семью и родить, но жить и относиться к сексу как к грязному испытанию, которое надо стоически вытерпеть. Хорошо, если за счет повышения уровня информированности эти женщины все же обращаются к специалисту.

3. Болезни. Чисто физиологический момент, который делает процесс неприятным. Сухость, жжение, раздражение — подобные ощущение развиваются в эротофобию.

4. Неудачные отношения. Касается обоих полов. Если в предыдущих отношениях секс воспринимался исключительно как физиологический акт (две-три минуты — спасибо, что живой) без удовольствия, без фантазии, без заботы о партнере. Когда типаж партнера повторяется из раза в раз, человек, понятно, не знает, как оно по-другому.

5. Боязнь беременности. В большинстве случаев мужчины голосуют за секс без презерватива, говоря о другом уровне ощущений. Специалисты же говорят, что это чисто психологический аспект. При отсутствии повышенной чувствительности, отмечают они, нынешние презервативы позволяют среднестатистическому мужчине испытывать примерно те же ощущения. Состояние могут быть лучше из-за адреналина, который провоцирует необходимость вовремя выйти. Страх не успеть провоцирует спортивный азарт.





Считается, что у женщин подобного спортивного интереса нет. Если что-то пойдет не так, последствия напрямую отразятся на их организме.

6. Неудачный первый секс. Очень распространенный триггер. Важный вопрос: может ли дебют на поле плотских утех получиться успешным? На самом деле может. Только при наличии адекватного полового воспитания. Книга, урок, курсы, выступления блогера, который объясняет, как там все устроено, могут избавить от многих неприятностей первого секса. Можно подготовиться, снять квартиру, дождаться, когда уедут родители, изучать друг друга, направить, расслабиться и сделать все хорошо. Да, неловкость будет. Может, даже некоторое разочарование. Но не начало эротофобии.

К слову, исследования говорят: разговоры о том, что будет больно, которые долго слышит девочка, усиливают неприятные ощущения во время дефлорации. Хотя на самом деле все не так и плохо.

Как-то так.

Запущенная эротофобия может развить самые разные неприятия: вида кружевного белья, просмотра порнографии. Начинаются тревожные синдромы: холодеют руки, потеют ноги, учащается дыхание, возникает тахикардия.

Эротофобия традиционно выражается в нежелании секса. Потому что нет понимая, что процесс должен приносить удовольствие. Не только конечное — оргазм, но и промежуточное — от процесса. Нежелание секса — это традиционные вещи вроде «устала», «болит голова», ощущение пустоты, беспомощности, неизбежности. На уровне телесных проявлений это опять же сухость, раздражение, жжение.





Одно из крайних проявлений эротофобии — панические атаки: психика защищается от неприятного процесса. Правда, у явления есть и физиологические проявления (тахикардия, боль в груди, потливость, дрожание рук, онемение, озноб). Это может случиться непосредственно в процессе. Девушка чувствует себя обязанной и занимается сексом без желания. В итоге она может заплакать.

Еще одна неприятная крайность эротофобии — вагинизм (напрягаются мышцы влагалища и живота, возникает боль). В итоге замки закрываются.

И к вопросу, как это лечится. При помощи врачей. Психотерапевты, сексологи. Проблема комплексная, с ней надо работать.