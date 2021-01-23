Ищем самые дорогие вседорожники на «Автобарахолке»

Источник материала: Onliner

Обычно мы открываем «Автобарахолку» для того, чтобы сэкономить. Все-таки бóльшая часть продающихся там автомобилей — с пробегом, а значит, дешевле, чем у дилеров. Но есть на «Автобарахолке» и дорогие машины, стоимостью больше сотни тысяч долларов по курсу. Сегодня мы посмотрим на самые дорогие модели вседорожников, которые можно купить на нашем сайте. В подборку попали и брутальный Mercedes G-Class, и элегантная BMW X6, и электрическая Tesla Model X. В общем, есть модели на любой вкус! Жаль, не на любой кошелек.

BMW X6

Начнем с наиболее доступного автомобиля в сегодняшнем рейтинге — BMW X6 2019 года выпуска. Машина с минимальным пробегом — 10,1 тыс. км. Продается через площадку официального дилера, так что за историю можно не волноваться. За данный экземпляр просят €94,5 тыс. по курсу. Кроссовер оснащен 3-литровым дизельным турбодвигателем мощностью 265 л. с. Это версия Х6 30d xDrive. На автомобиль установлен опциональный М-пакет.

Кроссовер имеет на борту спортивный выхлоп, 22-дюймовые колесные диски, мощную тормозную систему, доводчик дверей, сиденья повышенной комфортности, пневмоподвеску, лазерные фары и мн. др. В объявление загружено большое количество фотографий, перечислены все опции данной машины. Трехлитровый дизель — один из самых востребованных двигателей в сегодняшней линейке BMW. Мотор дает отличное сочетание динамики и приемлемого расхода топлива.

Lexus LX

Чуть дороже стоит новый Lexus LX третьего поколения. Экземпляр 2020 года выпуска, без пробега. За автомобиль просят почти $116 тыс. в эквиваленте. Машина черного цвета, с единственным доступным для LX дизельным мотором. Это 4,5-литровый V8 с отдачей 272 л. с. Крутящий момент агрегата достигает 650 Н·м. Этого хватит, чтобы разогнать огромный SUV до сотни за 8,6 секунды. При этом средний расход топлива можно удержать в пределах 10 литров на 100 км.

Данный LX450D — в комплектации Black Vision, что можно понять по черным колесным дискам. Передняя и задняя LED-оптика здесь уникального дизайна и тоже с черными акцентами. Это очень укомплектованный автомобиль — с 4-зонным климат-контролем, круговым обзором, обогревом и вентиляцией кресел и мн. др. А еще Lexus — один из самых ликвидных премиум-брендов на нашем рынке. Посмотрите для интереса, сколько стоят 10-летние RX.

Tesla Model X

Ну а мы повышаем ставки. За €99,9 тыс. по курсу в Минске можно стать обладателем нового Tesla Model X Performance Ludicrous с самым мощным двигателем (точнее, двигателями) и полным приводом. До сотни калифорнийский электрокар разгоняется быстрее чем за три секунды! Отдача двух моторов этого «крылатого» EV — 770 л. с. Модель предназначена для европейского рынка, поэтому проблем с зарядками и навигацией не будет.

На машину установлены 20-дюймовые колесные диски и автопилот второго поколения. Еще здесь премиум-пакет, включающий автоматическое открывание передних дверей при приближении к электромобилю с ключом, систему фильтрации воздуха HEPA, двухуровневую систему фильтрации воздуха в салоне, адаптивные светодиодные противотуманные фонари. Кроме того, имеются зимний пакет и мощная аудиосистема. Пневматическая подвеска здесь с электронным управлением Smart Air.

BMW X7

За €113,6 тыс. в эквиваленте продается один из самых дорогих вседорожников баварского производителя — BMW X7 M50i. Машина с минимальным пробегом — 1050 км, но уже 2-летняя (2019 года выпуска). Под капотом большого SUV находится 4,4-литровый V8 мощностью 530 л. с. Это самая мощная серийная версия Х7. Крутящий момент «восьмерки» — 750 Н·м. Разгон до сотни у автомобиля занимает всего 4,7 секунды.

На X7 установлены 22-дюймовые колесные диски дизайна 755M. Еще здесь много М-элементов: тормоза, дифференциал, выпускная система, руль, аэродинамический обвес и др. У машины очень много опций и интересный салон с темной и светлой кожей. Отдельного упоминания заслуживает панорамная стеклянная крыша Sky Lounge. Это действительно вседорожник представительского класса!

Mercedes GLS

А вот и прямой конкурент BMW X7 — Mercedes GLS нового поколения. Автомобиль без пробега, 2020 года выпуска. За машину просят €117,9 тыс. по курсу. Это исполнение 450 4MATIC First Class, а значит, под капотом находится 3-литровый мотор. Как и BMW Х7, этот SUV имеет три ряда кресел (при желании сиденья в багажнике можно сложить). У автомобиля есть электронные помощники, такие как рулевой ассистент и круиз-контроль с удержанием дистанции (Distronic).

Доступны также опциональные 22-дюймовые колесные диски из AMG-коллекции, система кругового обзора, многозонный климат-контроль, подогрев задних кресел, топливный бак увеличенного объема, функция EQ-boost и даже ЭРА-ГЛОНАСС (видимо, машину привезли из России). Сейчас автомобиль на гарантии. Кроме того, есть постгарантийный сервисный пакет на 3-й и 4-й годы.

Mercedes G-Class

А за этот внедорожник продавец просит $177,5 тыс. в эквиваленте: Mercedes G500 последнего поколения сошел с конвейера в 2018 году, но залежался на складе и сейчас продается без пробега. Машина оснащена знаменитым 4-литровым V8, который можно встретить под капотом половины AMG-моделей Mercedes.

За брутальной (можно сказать, классической) внешностью скрывается продвинутая начинка с мультимедийной системой, кучей ассистентов и электроники. На внедорожник установлено большое количество AMG-элементов. Диски здесь AMG R20, а салон отделан черной кожей. Предлагаемый экземпляр G-Class может похвастаться полностью светодиодной оптикой и спортивным рулевым колесом.