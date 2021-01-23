Убийство семьи в 2011 году потрясло Францию. Исчезнувший отец семейства стал главным подозреваемым

Источник материала: Onliner Бдительные соседи семейства Дюпон де Лигоннес 13 апреля 2011 года забеспокоились: уже около недели за стенкой не было привычного шума, а для семьи из шести человек с двумя большими собаками это очень странно. Прибывшая на место полиция не нашла ничего подозрительного: следов преступления не было, и жандармы французского города Нант решили, что семья просто уехала на отдых. За следующую неделю копы еще не раз вернутся в дорогую квартиру по требованию родственников семейства. Наконец, 21 апреля того же года полиция заявит о преступлении, шокировавшем тихий город: почти вся семья убита, а единственный подозреваемый — ее глава. Но он бесследно исчез.

Потомок аристократов

Родившийся в 1961 году Ксавье Дюпон де Лигоннес был выходцем из старого французского рода аристократов. В молодости Ксавье много путешествовал и встретил Аньес, девушку из состоятельной семьи. Отношения у пары начались, но молодой человек «еще не нагулялся». Когда он передумал и вернулся к девушке, та уже ждала ребенка от другого. Ксавье это не остановило, и он женился на Аньесе в 1992 году — необычный поступок по меркам французской аристократии. Молодая семья меняет несколько городов Франции и в начале 2000-х собирается осесть в США. Однако что-то идет не так: план не только срывается, но еще и вытягивает из семейного бюджета приличный запас накоплений.



Ксавье и Аньес в молодости. Изображение: Netflix

Карьера у Ксавье особо не складывалась. Он занимался бизнесом в разных сферах, но без особых достижений. Тыл семейного бюджета прикрывала супруга Аньес, чьи родители оставили ей целое состояние. После неудачи с эмиграцией в США семейство решает обосноваться в городе Нант на западе Франции. Они покупают апартаменты в престижном районе и начинают спокойную жизнь в начале нового тысячелетия. К тому времени у Ксавье и Аньес появилось четверо детей: Бенуа, Анне, Томас и приемный для Ксавье Артур.

Исчезновение

В полном составе семью последний раз видели 3 апреля 2011 года: они ужинали в местном ресторане, ничего подозрительного в их поведении не было. 11 апреля родственники семейства получат очень странное письмо. Предположительно, автор — Ксавье, однако подписано оно не было. Также в письме имелись грамматические ошибки, что было нехарактерно для мужчины. В сообщении говорится, что Ксавье — агент под прикрытием Управления по борьбе с наркотиками США, и вместе с семьей он уезжает в Соединенные Штаты по программе защиты свидетелей. То есть связи с родственниками будут обрублены: никакого общения с людьми из «той» жизни, новые имена и легенда. При этом в письме просят на вопросы сторонних людей отвечать, что вся семья переехала в Австралию. Сообщения о срочном отъезде в эту страну получили преподаватели школ и колледжей, где учились дети Ксавье и Аньес.

Родственники забеспокоились: письмо их сильно удивило, связаться с Ксавье не удалось. Они обратились в полицию с просьбой проведать семью Дюпон де Лигоннес. Случилось это спустя несколько дней после того, как соседи вызвали жандармов по тому же адресу. Всего полиция приезжала в дом шесть раз. Ничего подозрительного не было, внимание привлекли только несущественные детали: отсутствовало несколько фотографий, на некоторых кроватях не было постельного белья, на входной двери была записка для почтальона с просьбой возвращать все письма и посылки отправителям. Полиция считала, что семья просто уехала, и не рассматривала всерьез доводы соседей о том, что шесть человек с двумя собаками не поместятся в Citroen C5, на котором ездил Ксавье.

О пропаже семьи начали судачить, и полиция объявила о поиске Дюпон де Лигоннес 21 апреля. В тот же день после очередного осмотра дома патрульные обратили внимание на свежую землю под террасой. Они начали копать. Дальше тихий Нант буквально взорвался от новости об убийстве целой семьи.

Тайный сад

В одной могиле нашли тела Аньес, Анне, Артура и Бенуа, а также двух лабрадоров. В другой был Томас, старший биологический сын Ксавье. К тому времени, как покажет экспертиза, они были мертвы по меньшей мере десять дней. Полиция заключила, что сперва кто-то убил Аньес, Артура, Анну и Бенуа — поэтому они покоились вместе. Все погибли от двух огнестрельных ранений в затылок. Причем у подростков в организме обнаружили снотворное. Аньес для сна использовала аппарат от храпа, который выключился в районе трех часов утра 3 апреля — предположительно, тогда же убили сперва ее, а затем и остальных. 18-летний Томас был убит на один или два дня позже. Этим следователи объясняют наличие двух могил.



Изображение: Netflix

Никто из соседей не слышал выстрелов посреди ночи: скорее всего, преступник использовал глушитель. Странный момент: в квартире не нашли ни одного следа крови, что очень необычно при массовом убийстве из огнестрельного оружия. Кто-то потратил массу времени, чтобы скрыть все следы преступления. Также полицейские обратили внимание на необычную деталь: при каждом трупе, завернутом в одеяло и пакет, нашли маленькую икону.

Из-за плохого состояния тел визуальную идентификацию не проводили. То есть формально полиция просто нашла пять трупов: три мужского пола и два женского. Всем казалось очевидным, что это и есть семейство Дюпон де Лигоннес. При этом тело Ксавье нигде не нашли. Дело приняло еще более сенсационный поворот.

Поездка

Опрос очевидцев и записи с камер наблюдения привели детективов к самой жуткой версии: семью убил Ксавье Дюпон де Лигоннес. Установлено, что он находился в своей квартире уже после того, как жена, дети и собаки были убиты. 8 апреля он отправил несколько электронных писем членам семьи с компьютера, который находился в той же квартире. Через три дня, 11 апреля, Ксавье уехал из Нанта на своей машине. Маршрут отследили по дорожным камерам: мужчина отправился на юго-запад страны, остановился переночевать в отеле маленького города Бланьяк. Затем он двинулся дальше, сменив курс на юго-восток — к местам, где путешествовал в юности. Ксавье рассчитывался банковскими картами, поэтому проблем с отслеживанием его перемещений не возникло.



Изображение: Netflix

Машину нашли 22 апреля — на следующий день после обнаружения тел. Самого же мужчину последний раз видели неделей ранее, 15 апреля. Он выселился из очередного отеля, оставил автомобиль и с рюкзаком двинулся в горную местность Рокбрюн-сюр-Аржанс. На этом его след теряется.

Полиция организовала масштабные поиски на этой территории, однако за два месяца так ничего и не нашли. Некоторые следователи склоняются к версии, что Ксавье покончил с собой. Однако даже на таком ландшафте с большой вероятностью тело должны были найти: в поисках участвовали десятки людей с собаками, использовали авиацию. К тому же остается много вопросов по самому преступлению: пусть мужчину и можно считать главным подозреваемым, все равно ряд моментов не вписывается в эту версию.

Непонятный мотив и разные версии

Наиболее вероятным считается финансовый мотив. Люди из круга общения Дюпон де Лигоннес вспоминали, что у семьи при внешнем благополучии (дорогое жилье в престижном районе, дети учатся в частных школах и колледжах) были материальные трудности. Ксавье производил впечатление счастливого семьянина, который много времени уделяет детям и жене. В то же время на одном из форумов по медицине и психологии, предположительно, Аньес писала о несчастной жизни, заодно упоминая «мужа, который старомоден в своем поведении в семье: он главный и раздает приказы, а мы должны выполнять их без вопросов и раздумий».



Изображение: Netflix

Также считается, что ружье, из которого были убиты члены семьи, принадлежало отцу Ксавье. Он умер в январе 2011 года, за четыре месяца до преступления. Ксавье, разбирая вещи в доме отца, наткнулся на ружье и забрал его с собой. Также он начал упражняться в стрельбе, получил лицензию на хранение и иногда брал детей на стрельбище.

Но как обычный человек без криминального прошлого так тщательно избавился от следов в квартире? История знает случаи, когда матерые преступники оставляли улики, а здесь же в апартаментах не было ни намека на убийство пяти человек.

Некоторые люди категорически не согласны с версией о Ксавье-убийце. Семейный адвокат Дюпон де Лигоннес (представляет интересы сестры и матери Ксавье) утверждает, что мужчина невиновен, потому как у него не было мотива. Есть и другие аргументы: могилы вырыты глубоко и в неудобном месте — между землей и полом террасы чуть больше метра пространства. При этом у Ксавье были серьезные проблемы со спиной, и ему тяжело было переносить нагрузки.

По одной из версий, Ксавье связался с некими людьми — вероятно, из криминального мира. Это вполне вяжется с информацией, что он нуждался в деньгах и мог занять их у местной мафии. И она отомстила, не получив возврат долга. Но и тут нестыковка: вряд ли киллеры стали бы подмешивать снотворное и оставлять с телами иконки. Также СМИ выяснили , что в феврале 2009 года Ксавье одолжил €50 тыс. у давней подруги под предлогом развития бизнеса, однако деньги потратил на дорогие отели и раздачу предыдущих долгов.

Самая слабая версия касается фальсификации: поскольку визуального опознания не было, нельзя со стопроцентной уверенностью заявлять, что убиты именно члены семьи Дюпон де Лигоннес. Однако это кажется слишком маловероятным: непонятно, зачем и кому так делать. Разве что Ксавье действительно был агентом под прикрытием, как говорил в письме.

Увы, больше всего доводов в пользу виновности Ксавье. Некоторые люди из окружения мужчины и участники расследования уверены, что глава семьи ввел следователей в заблуждение: он убил семью и скрылся, а не совершил самоубийство. Помимо прочего, можно заметить сильный контраст между его действиями (если взять за основу версию, что виновен Ксавье). Сперва он тщательно убирает все следы преступления и придумывает легенду для родственников, прячет тела, на несколько дней остается в доме, где произошло массовое убийство близких людей (для этого требуется хладнокровие настоящего маньяка), а затем вдруг отправляется на личной машине колесить по стране, расплачивается банковскими картами, гуляет под камерами наблюдения, показывает в отелях настоящие документы — он будто специально хотел, чтобы полиция напала на его след. А затем с рюкзаком и чехлом для узкого и длинного предмета (например, винтовку) уходит на природу — логично, что все первым делом подумают о суициде.

Рокбрюн-сюр-Аржанс находится примерно в 130 километрах от Марселя — крупного порта, откуда грузовые корабли отправляются в массу стран, в том числе далеких. При этом никто не заявлял в полицию, что подвозил похожего на разыскиваемого Ксавье человека.

В 2015 году Agence France-Presse получило загадочное письмо с фотографией Томаса и Бенуа Дюпон де Лигоннес. На обратной стороне было написано «Я еще жив» и «С той поры и до этого часа», а также стояла подпись: Ксавье Дюпон де Лигоннес.

Фотографию передали французской полиции. К какому заключению пришли специалисты, не уточняется. Не исключено, что это была подделка.

За десять лет полиция получила более 900 сообщений от людей, которые утверждали, что видели Ксавье. В октябре 2019 года казалось , что подозреваемого наконец-то нашли: в аэропорту Глазго полиция задержала человека, который прибыл рейсом из Парижа. Но после тщательной проверки отпечатков пальцев и ДНК мужчину отпустили: это был уроженец Португалии, живущий во Франции.

Преступление до сих пор не раскрыто. Ксавье Дюпон де Лигоннес по-прежнему находится в международном розыске как подозреваемый. Ни одно из сотен сообщений от людей, которые якобы видели похожего мужчину, не подтвердилось.

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