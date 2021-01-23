Можно ли рендер от дизайнера на 100% воплотить в жизнь? Минчане показывают, как обустроили однокомнатную квартиру

Источник материала: Onliner Однокомнатная квартира — старт для многих людей. Да, не предел мечтаний (метров всегда хочется больше), но уже можно жить и радоваться независимости, планируя, как, поднакопив денег, переберешься в квартиру попросторнее. Возможно, именно из-за «промежуточности» варианта большинство предпочитает не вкладывать солидные суммы в ремонт однушки. И все же есть те, кто хочет наслаждаться каждым моментом и всегда находиться в комфортных условиях. Именно такие люди умеют преобразовывать пространство вокруг себя и выжимать максимум даже из кажущихся скромными площадей.





Однушку превратить в евродвушку

Более полувека назад, когда наши бабушки-дедушки и родители получали долгожданные квартиры в хрущевках, 50 квадратных метров были настоящим богатством. На этой площади проектировщики эпохи борьбы с излишествами умудрялись разместить две комнаты (одна из которых зачастую была проходной), кухню, крошечный совмещенный санузел и коридор. Еще и не добирали несколько метров до круглого числа. Сейчас стандарты совсем другие, а потому пять десятков «квадратов» — это всего лишь однушка с отдельной кухней и просторной главной комнатой. Но, как показывает практика, эту площадь можно «переиграть» и сделать отличным пространством для жизни одного-двух человек. Яркий тому пример — стильная квартира в новостройке в Брилевичах.

— Дом был сдан в 2017 году, — рассказывают Евгений и Татьяна. — Побыть в статусе дольщиков в полной мере нам не удалось: присоединились к стройке в самом конце, да и то случайно — кто-то из будущих жильцов отказался от своих метров и забрал деньги у застройщика. Мы же вскочили в последний вагон, причем по цене котлована — девелопер не стал повышать ставку. Выбора планировок, метража, этажа не было, но мы рассудили, что отказываться от такого выгодного варианта было бы настоящим преступлением.





Получив ключи от квартиры, пара стала думать, как «переварить» планировку под себя. Благо на помощь пришел друг-дизайнер, который предложил несколько вариантов преобразования стандартной однушки.

— Сразу решили, что на месте кухни сделаем спальню, так как метраж позволяет, а отдельное помещение есть отдельное помещение. Плюс сошлись на том, что надо немного увеличить санузел, — вспоминает Татьяна. — Да, было понятно, что немало сил и времени уйдет на согласование переделок в исполкоме и других госорганах, но так как мы планировали здесь жить, пошли «правильным» путем. К слову, блуждание по инстанциям оказалось не таким уж страшным: хоть на оформление всех бумаг и поэтапное согласование ушло месяца четыре, а вдобавок появилась отдельная толстая папка с документами, это того стоило.





Как рендер перенести в жизнь

Прежде чем приступить к ремонту, хозяева вместе с дизайнером Андреем Степановым продумали каждый уголок — от вариантов освещения и оттенков краски до корпусной мебели. Не забыли и про места хранения, которые нужны в любой квартире, а в однокомнатной — особенно. Так, помимо высоких шкафов в прихожей и комнате появились дополнительные подвесные шкафчики на стене, которые выдерживают вес до 250 кг. Вдохновившись картинками, пара решила, что будет им строго следовать и постарается воплотить в жизнь абсолютно все идеи.























Преобразовывая квартиру, минчане решили не делать лишних перегородок и не создавать комнатушки на ровном месте, а потому прихожая с акцентной дверью глубокого зеленого цвета плавно перетекает в гостиную. Одна из фишек помещения — потолок: не натяжной (как самый простой вариант), не гипс, а настоящее штукатурное искусство.





— Потолочные плиты были все наперекосяк, поэтому просто зашлифовать швы и, например, покрыть лаком было явно недостаточно. Думали, что делать, и тут Андрей вспомнил, что у него есть рабочие, которые создают рельефный потолок из штукатурки. Мне такой вариант понравился. Пришли эти ребята, насверлили дырок, поставили маяки, взяли доску, в которой предварительно вырезали определенные «насечки», и ею протянули весь потолок. На работу ушло два дня, кое-какие мелочи-доделки заняли еще день. И четыре дня вся эта масса сохла. Обошелся такой потолок долларов в 320. Кстати, покрашен он обычной белой «Снежкой», — вспоминает детали Евгений.









В спальне потолок сделали более привычным — из гипсокартона, покрасив его в непривычный большинству темный цвет.

— Огромное спасибо нашему дизайнеру, который контролировал все этапы, ездил по магазинам и лично помогал искать материалы. Благодаря ему у нас не было никакой головной боли. А результат получился практически один в один как на одобренном нами рендере. Из изменений могу отметить разве что три незначительных: стену возле спальни мы решили сделать более выразительной и вместо белого покрасили в графитовый цвет; прозрачную дверь в спальню сделали не такой «откровенной»; деревянные рейки на стене заменили на готовую паркетную доску.

Особой удачей считаю тот факт, что благодаря терпению и упорству дизайнера нам удалось к верхним кухонным шкафчикам подобрать плитку тон в тон. Паркетная доска, которую вы видите на полу и на стене в спальне, того же оттенка — объездили шесть магазинов, чтобы найти то, что нужно, — делится приятными переживаниями Татьяна.









В 50-метровой квартире проложен целый километр электрического кабеля. Перекрестные выключатели, различные схемы освещения. Хозяева говорят, что сами порой забывают, что и для чего. Главное, какую клавишу ни нажми, света будет хватать.

Лоджию пара утеплила и превратила в просторный рабочий кабинет. Но жизнь внесла свои коррективы, и уже маленькая дочка минчан превратила лоджию в игровую.





В глаза также бросается телевизор, который держится на своем месте будто при помощи магии. Но нет, все гораздо проще — кронштейн на стене решает вопрос с необходимым углом поворота. «Прорезь» в шторе создает эффект парения телевизора над полом.









Чем «нафарширована» квартира

— На полу уложен керамогранит — красивый, очень приятный на ощупь и легкий в уходе. Он прекрасен. Мы ни разу не пожалели о выборе напольного покрытия. Осенью и зимой включаем теплый пол, так как у нас маленький ребенок. Летом же ходить по керамограниту — одно удовольствие. Да, в холодное время года счета за электричество приходят более весомые, но мы в принципе не зациклены на экономии киловатт — например, запускаем посудомоечную машину каждый день, чтобы не собирать грязную посуду, детские вещи тоже стираем практически ежедневно, свое тянет и винный шкаф.

Единственный просчет — во время ремонта не предусмотрели кондиционер. Теперь в нетипичную для наших широт жару спасаемся его мобильной версией. В остальное время квартира не перегревается, — уточняет Татьяна.











Квартира укомплектована современной и дорогостоящей бытовой техникой: под мойкой установлен измельчитель, которому супруги не могут нарадоваться. Также есть станция очистки и смягчения холодной воды (всей, а не только для питья), бойлер (это уже само собой разумеющееся в новостройках), стиральная и сушильная машины. Хозяйка говорит, что сушилку любит даже больше, чем посудомойку, а до ее появления и подумать не могла, насколько это удобный и незаменимый агрегат: «Вещи чистые, сухие, их сразу можно складывать в шкаф или надевать на себя, без этапа утюжки. К тому же благодаря правильной сушке ткань не портится, любая вещь очень долго выглядит как новая». Пара преимущественно готовит в духовке, потому двухкомфорной индукционной плиты хватает.









— Кстати, все, что было можно, мы везли из Польши. Раньше условия были другие, поэтому и сэкономить получалось. Например, смеситель с термостатом, установленный у нас в санузле, в Минске стоил около $500. В Польше я взял его за $260 в эквиваленте, еще и «ваты» потом забрал. С краном в кухне такая же история, — добавляет Евгений.

В ванной не обошлось без тех самых дизайнерских решений, которые становятся душой помещения. Так, вместо традиционного люка для доступа к счетчикам либо уже привычных жалюзийных дверок, выполняющих его функцию, минчане купили в магазине «Сделай сам» металлические дверцы. Со временем от влаги они покрылись легкой ржавчиной и стали настоящим арт-объектом.









Также помимо стеклянной (матовой) двери обращает на себя внимание «окно» под потолком в перегородке, отделяющей ванную комнату от жилой. Задумывалось оно просто как декоративное, но дало свой бонус — дополнительный свет в санузле.

Хозяева сами признаются, что их квартира идеально подходит для одного-двух человек и с маленькой, но активной дочкой места уже не хватает. В несколько ближайших месяцев Евгений и Татьяна планируют подобрать для себя новое жилье, а эту квартиру сдать — только в хорошие руки, дорого и с условием, что поддерживать порядок в ней еженедельно будет клининговая служба.









— Мы уже смотрели различные варианты — и квартиры, и коттеджи. Но все что-то не то — либо дизайном не пахнет, хоть и видно, что денег вложено много, либо ремонт на фото нормальный, а в жизни «уставший» до невозможности. Мы по-хорошему «испорчены» этой квартирой, в которой продумано все до мелочей, поэтому так сложно примерять на себя новую обстановку, — говорят супруги, которым удалось воплотить картинку в жизнь.

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