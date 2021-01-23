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Трамп впервые рассказал о своих планах: мы что-то сделаем, но не сейчас

23.01.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После того, как 45-й президент США Дональд Трамп покинул Белый дом в день инаугурации, он впервые обратился к журналистам. Политик ответил на вопрос, что будет делать дальше после окончания своего президентского срока.




Об этом заявил Трамп, когда обедал с друзьями в своем гольф-клубе, пишет Washington Examiner.

"Мы что-то сделаем, но не сейчас", - сказал бывший президент.

Затем вошел помощник бывшего генерального директора и "быстро, но вежливо" прекратил общение.

"Это были его первые слова в адрес журналиста с тех пор, как он покинул Белый дом в среду и улетел во Флориду", - пишет издание.

Несколькими минутами ранее лидеры демократов в Палате представителей заявили, что намерены направить в сенат в понедельник статью об импичменте, в которой бывшему президенту будут предъявлены обвинения в подстрекательстве к восстанию в Капитолии 6 января, что угрожает надеждам Трампа снова баллотироваться на пост президента.

Напомним, процесс по импичменту 45-му президенту США Дональду Трампу в Сенате начнется 8 февраля.
 
 
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После того, как 45-й президент США Дональд Трамп покинул Белый дом в день инаугурации, он впервые обратился к журналистам. Политик ответил на вопрос, что будет делать...
 
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