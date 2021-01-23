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Сыну Бабарико продлили арест до 18 февраля

23.01.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Срок содержания под стражей Эдуарда Бабарико продлен до 18 февраля, сообщил штаб экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико в пятницу.

"Семь месяцев сын Виктора Бабарико находится в СИЗО КГБ. Срок содержания ему продлили до 18 февраля", - говорится в сообщении в telegram-канале штаба.

Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ 18 июня 2020 года. Следствие ранее заявляло, что в "Белгазпромбанке", который возглавлял Бабарико-старший, была создана организованная преступная группа.
 
 
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Срок содержания под стражей Эдуарда Бабарико продлен до 18 февраля, сообщил штаб экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико в пятницу.
 
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