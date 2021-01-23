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Маршрут передачи пленных украинцев проложили через Минск

23.01.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что ДНР намерена передавать пленных украинцев по маршруту через территорию Беларуси.



Маршрут будет пролегать через Ростов-на-Дону, Минск в Киев. 

Омбудсмен уточнила, что речь идет о передаче нескольких украинцев из плена при посредничестве народного депутата Виктора Медведчука. Информация о количестве людей постоянно меняется (от четырех до девяти).

"Мы узнали новую информацию, ее распространили. Наша информация была правильная. Затем другую информацию начали распространять некоторые политики, что передавать будут через Майорськ (КПВВ Майорское), а потом все же произошло так, как произошло. То есть, они по планам поехали через Донецк - Луганск - Ростов-на-Дону - Минск. Потом нужно, чтобы это решали уполномоченные органы пропуска", - сказала Денисова.
 
Теги: Минск
 
 
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Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что ДНР намерена передавать пленных украинцев по маршруту через территорию Беларуси.
 
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