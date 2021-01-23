Названы 4 самых стрессовых месяца 2020 года для белорусов

сообщил и Thinktanks.by в коммуникационном агентстве PR Vision. Рейтинг основан на объеме спроса на успокоительные, снотворные, антидепрессанты и нейролептики. Наиболее активно их приобрели в январе, однако уже в феврале продажи упали на 11 п.п. В марте спрос рванул вверх на 18 п.п. на фоне начала мировой пандемии, которая сказалась и на психологическом самочувствии населения,и Thinktanks.by в коммуникационном агентстве PR Vision.





Реже всего белорусы успокаивали нервы таблетками в июне. А вот в июле и августе произошел скачок. При этом самый стрессовый период растянулся на ноябрь и декабрь – в эти месяцы успокоительные и антидепрессанты были особенно востребованы.





Если брать только сильнодействующие антидепрессанты и нейролептики, то спрос на них был самым высоким в марте и декабре. Это наиболее острые периоды первой и второй волны COVID-19.





«Динамика продаж успокаивающих препаратов напоминала американские горки, что стало особенностью непростого года. Мы видим, что они востребованы и в нынешнем году, в том числе на доставке и самовывозе. Эту тенденцию можно связать с возросшей тревожностью белорусов и опасением за здоровье и жизнь», – рассказали в сетях ADEL и «Добрыя лекi».





Среди успокаивающих и снотворных наибольшей популярностью пользовался корвалол. На втором месте оказалась валериана в разных формах.



