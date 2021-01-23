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Три очень бюджетных и быстрых обеда. Делимся вкусными и полезными рецептами

23.01.2021 08:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вашему вниманию — три рецепта очень быстрых и бюджетных обедов. Экспериментируйте в выходные, повторяйте в будни, когда времени на готовку совсем немного. За вкус ручаемся, ведь подборка составлена шеф-поваром.


  • Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг

Гречаники в сметанном соусе


Ингредиенты на 4 порции:

  • 80 г гречки;
  • 550 г мясного фарша;
  • 1 яйцо;
  • 1 зубчик чеснока;
  • соль и перец по вкусу;

Для соуса:

  • 1 ст. л. растительного масла;
  • 20 г сливочного масла;
  • 1 маленькая луковица;
  • 2 ч. л. муки;
  • 200 мл куриного бульона или воды;
  • соль по вкусу;
  • маленький пучок петрушки;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 2 ст. л. сметаны.

Как готовим?

  1. Гречку заливаем кипятком. Накрываем крышкой и оставляем распариваться на 20−30 минут.
  2. Распаренную гречку сливаем, добавляем к фаршу. Туда же кладем яйцо, сухой чеснок и соль с перцем. Вмешиваем до однородного состояния.
  3. Формируем тефтели размером со средний мандарин и кладем на противень.
  4. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и запекаем до готовности, около 20 минут.
  5. Пока пекутся тефтели, готовим соус. Мелко рубим лук. В сотейнике на среднем нагреве разогреваем растительное и сливочное масло. Кладем лук и жарим, помешивая, до полупрозрачного состояния, 4−5 минут. Добавляем муку и жарим, помешивая, 1 минуту. Вливаем бульон или воду при постоянном помешивании. Добавляем мелко нарубленный чеснок и соль по вкусу.
  6. Кладем в соус готовые гречаники и прогреваем в течение 5 минут. Добавляем сметану и зелень, перемешиваем. Доводим до кипения. Снимаем с огня и подаем на стол.

Рулеты из скумбрии с петрушечным песто


Ингредиенты на 4 порции:

  • 4 скумбрии;
  • небольшой пучок петрушки;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 30 г твердого сыра;
  • 50 мл растительного масла;
  • соль и черный молотый перец по вкусу.

Как готовим?

  1. Рыбу разделываем на филе с кожей, удаляем пинцетом все кости.
  2. Все остальные ингредиенты кладем в стакан и перебиваем блендером до состояния пасты.
  3. Кладем филе на доску кожей вниз. Намазываем песто. Сворачиваем филе в рулет и закалываем зубочисткой. Повторяем с оставшимся филе.
  4. Кладем на противень и отправляем в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Запекаем до готовности рыбы, около 13−15 минут.

Жареные куриные сердечки с луком и грибами


Ингредиенты на 4 порции:

  • 700 г куриных сердечек;
  • 300 г шампиньонов;
  • 1 средняя луковица;
  • 2−3 зубчика чеснока;
  • 3 ст. л. соевого соуса;
  • средний пучок зеленого лука;
  • соль и перец по вкусу.

Как готовим?

  1. Лук нарезаем полукольцами. Грибы разрезаем на 2−4 части в зависимости от размера. Мелко рубим чеснок. У сердечек отрезаем сосудики (по желанию — для тех, кого смущает внешний вид).
  2. В сковороде на среднесильном огне разогреваем 2 ст. л. растительного масла. В несколько заходов обжариваем сердечки до готовности и румяной корочки.
  3. Кладем в сковороду лук и чеснок. Жарим, помешивая, 3−4 минуты. Добавляем грибы и жарим, помешивая, 4−5 минут. Возвращаем в сковороду сердечки, кладем нарезанный зеленый лук и вливаем соевый соус. Готовим все вместе, помешивая, еще около 5 минут. При необходимости досаливаем.

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Вашему вниманию - три рецепта очень быстрых и бюджетных обедов. Экспериментируйте в выходные, повторяйте в будни, когда времени на готовку совсем немного. За вкус...
 
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