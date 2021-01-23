Три очень бюджетных и быстрых обеда. Делимся вкусными и полезными рецептами

Вашему вниманию — три рецепта очень быстрых и бюджетных обедов. Экспериментируйте в выходные, повторяйте в будни, когда времени на готовку совсем немного. За вкус ручаемся, ведь подборка составлена шеф-поваром.
Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг
Гречаники в сметанном соусе
Ингредиенты на 4 порции:
80 г гречки;
550 г мясного фарша;
1 яйцо;
1 зубчик чеснока;
соль и перец по вкусу;
Для соуса:
1 ст. л. растительного масла;
20 г сливочного масла;
1 маленькая луковица;
2 ч. л. муки;
200 мл куриного бульона или воды;
соль по вкусу;
маленький пучок петрушки;
1 зубчик чеснока;
2 ст. л. сметаны.
Как готовим?
Гречку заливаем кипятком. Накрываем крышкой и оставляем распариваться на 20−30 минут.
Распаренную гречку сливаем, добавляем к фаршу. Туда же кладем яйцо, сухой чеснок и соль с перцем. Вмешиваем до однородного состояния.
Формируем тефтели размером со средний мандарин и кладем на противень.
Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и запекаем до готовности, около 20 минут.
Пока пекутся тефтели, готовим соус. Мелко рубим лук. В сотейнике на среднем нагреве разогреваем растительное и сливочное масло. Кладем лук и жарим, помешивая, до полупрозрачного состояния, 4−5 минут. Добавляем муку и жарим, помешивая, 1 минуту. Вливаем бульон или воду при постоянном помешивании. Добавляем мелко нарубленный чеснок и соль по вкусу.
Кладем в соус готовые гречаники и прогреваем в течение 5 минут. Добавляем сметану и зелень, перемешиваем. Доводим до кипения. Снимаем с огня и подаем на стол.
Рулеты из скумбрии с петрушечным песто
Ингредиенты на 4 порции:
4 скумбрии;
небольшой пучок петрушки;
1 зубчик чеснока;
30 г твердого сыра;
50 мл растительного масла;
соль и черный молотый перец по вкусу.
Как готовим?
Рыбу разделываем на филе с кожей, удаляем пинцетом все кости.
Все остальные ингредиенты кладем в стакан и перебиваем блендером до состояния пасты.
Кладем филе на доску кожей вниз. Намазываем песто. Сворачиваем филе в рулет и закалываем зубочисткой. Повторяем с оставшимся филе.
Кладем на противень и отправляем в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Запекаем до готовности рыбы, около 13−15 минут.
Жареные куриные сердечки с луком и грибами
Ингредиенты на 4 порции:
700 г куриных сердечек;
300 г шампиньонов;
1 средняя луковица;
2−3 зубчика чеснока;
3 ст. л. соевого соуса;
средний пучок зеленого лука;
соль и перец по вкусу.
Как готовим?
Лук нарезаем полукольцами. Грибы разрезаем на 2−4 части в зависимости от размера. Мелко рубим чеснок. У сердечек отрезаем сосудики (по желанию — для тех, кого смущает внешний вид).
В сковороде на среднесильном огне разогреваем 2 ст. л. растительного масла. В несколько заходов обжариваем сердечки до готовности и румяной корочки.
Кладем в сковороду лук и чеснок. Жарим, помешивая, 3−4 минуты. Добавляем грибы и жарим, помешивая, 4−5 минут. Возвращаем в сковороду сердечки, кладем нарезанный зеленый лук и вливаем соевый соус. Готовим все вместе, помешивая, еще около 5 минут. При необходимости досаливаем.