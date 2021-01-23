Наумчик: Россия — на пороге массового террора

Источник материала: Салiдарнасць

Политик — о том, почему Путину и Лукашенко наплевать на международную реакцию и как Россия уверенно идет по стопам Беларуси.





— В 2014 году войной против Украины Путин вырвал у Лукашенко знамя «самого плохого парня Европы», но в августе 2020-го Лукашенко удалось его вернуть. Казалось, надолго, — пишет Сергей Наумчик. — Но события последних дней — арест Навального, его же фильм про путинский дворец, который за три дня посмотрел каждый второй взрослый зритель России (предыдущий рекорд, если не ошибаюсь, поставила в 60-х «Бриллиантовая рука»), сегодняшние превентивные аресты перед завтрашней общенациональной акцией — говорят за то, что Россия на пороге массового террора.

Беларусь всегда была для Кремля полигоном отработки механизмов репрессивного воздействия. Невиданные десятилетиями на европейском континенте изуверские пытки, репрессии и аресты, примененные лукашенковскими силовиками к мирному населению после т.н. «выборов» 2020 года, показали, что люди, лишенные права на владение оружием, совершенно беззащитны перед государственным террором.

Реакция международного сообщества? Путину на неё наплевать, как и Лукашенко, а SWIFT всё равно не отключат, газ и нефть будут покупать, куда денутся.

И если вчера московские активисты возмущались, что сотрудники ФСИН нарушили процессуальные нормы, вежливо задержав соратника на 48 часов, то завтра их могут ожидать минские реалии: избили при задержании, окунули головой в унитаз, но не засунули дубинку в задний проход и не раскроили череп? — уже хорошо.