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Наумчик: Россия — на пороге массового террора
23.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политик — о том, почему Путину и Лукашенко наплевать на международную реакцию и как Россия уверенно идет по стопам Беларуси.
— В 2014 году войной против Украины Путин вырвал у Лукашенко знамя «самого плохого парня Европы», но в августе 2020-го Лукашенко удалось его вернуть. Казалось, надолго, —
Беларусь всегда была для Кремля полигоном отработки механизмов репрессивного воздействия. Невиданные десятилетиями на европейском континенте изуверские пытки, репрессии и аресты, примененные лукашенковскими силовиками к мирному населению после т.н. «выборов» 2020 года, показали, что люди, лишенные права на владение оружием, совершенно беззащитны перед государственным террором.
Реакция международного сообщества? Путину на неё наплевать, как и Лукашенко, а SWIFT всё равно не отключат, газ и нефть будут покупать, куда денутся.
И если вчера московские активисты возмущались, что сотрудники ФСИН нарушили процессуальные нормы, вежливо задержав соратника на 48 часов, то завтра их могут ожидать минские реалии: избили при задержании, окунули головой в унитаз, но не засунули дубинку в задний проход и не раскроили череп? — уже хорошо.
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Войной против Украины Путин вырвал у Лукашенко знамя «самого плохого парня Европы», но в августе 2020-го Лукашенко удалось его вернуть. Казалось, надолго. Но…
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