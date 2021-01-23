ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сарказм дня. «Хватит тащить детей на митинги! Особенно из Швейцарии. Особенно 32-летних»

23.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

В России 23 января уже начались акции поддержки Алексея Навального. Накануне в Рунете разгорелись нешуточные баталии вокруг того, что на протесты намеревалась выйти молодежь.

Сарказм дня. «Хватит тащить детей на митинги! Особенно из Швейцарии. Особенно 32-летних»

«Хватит тащить детей на митинги!

Особенно из Швейцарии.

Особенно 32-летних.

Особенно успешных бизнесменов.

Особенно тех, кто создал компанию стоимостью $500 млн

В общем, таких, как Виталий Пономарев, основатель компании WayRay», – иронизирует на этот счет популярный телеграм-канал ЪЪ.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В России 23 января уже начались акции поддержки Алексея Навального. Накануне в Рунете разгорелись нешуточные баталии вокруг того, что на протесты намеревалась...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина гонялся с бензокосой за милиционерами и ранил одного из них. Но его отпустили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by