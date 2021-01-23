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Сарказм дня. «Хватит тащить детей на митинги! Особенно из Швейцарии. Особенно 32-летних»
23.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В России 23 января уже начались акции поддержки Алексея Навального. Накануне в Рунете разгорелись нешуточные баталии вокруг того, что на протесты намеревалась выйти молодежь.
«Хватит тащить детей на митинги!
Особенно из Швейцарии.
Особенно 32-летних.
Особенно успешных бизнесменов.
Особенно тех, кто создал компанию стоимостью $500 млн
В общем, таких, как Виталий Пономарев, основатель компании WayRay», – иронизирует на этот счет популярный телеграм-канал ЪЪ.
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В России 23 января уже начались акции поддержки Алексея Навального. Накануне в Рунете разгорелись нешуточные баталии вокруг того, что на протесты намеревалась...
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