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На заседании ООН Латушко озвучил шесть вопросов представителю Беларуси Рыбакову
23.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Во время своего выступления Павел Латушко эмоционально обратился к дипломату.
— В завершение хочу задать представителю режима Лукашенко в ООН Валентину Рыбакову несколько вопросов:
1) Ни одного заведенного дела по фактам убийств мирных протестующих – это закон или нарушение закона?
2) Тысячи свидетельств о пытках. И снова - не возбуждено ни одного уголовного дела. Это закон или нарушение закона?
3) Больше 32 тысяч задержанных и арестованных– это действительно одни маргиналы?
4) Почти 500 журналистов были задержаны, 9 из них сейчас находятся в тюрьме – это свобода слова?
5) Журналисты работают на митингах, а их за это сажают и стреляют в них – это свобода слова?
6) Замминистра внутренних дел Карпенков призывает стрелять в лицо, на поражение, создавать концентрационные лагеря – это вообще нужно комментировать?
Напомним, в ООН
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Во время своего выступления Павел Латушко эмоционально обратился к дипломату.
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