Вызвали на бой, а меня нет: история дисквалифицированного тхэквондиста Салы

Источник материала: Sputnik Беларусь

Тхэквондист Арман-Маршалл Силла - первый в истории суверенной Беларуси завоевал путевку на Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро. Однако в крови спортсмена нашли запрещенный препарат мельдоний.

"До момента, пока я не пропустил Олимпиаду, мы надеялись и верили, что все-таки поедем. Мне билеты переносили, думали, как все это сделать, но в итоге поняли, что никак. Мне было тяжело смотреть, но я все-таки смотрел Олимпийские игры, именно тхэквондо, т.е. видел прямо, как меня вызывают, то есть там даже не знали, что я не приеду. Вышел мой соперник, я не вышел. Сидел дома и смотрел, как я не выхожу", - вспоминает свою дисквалификацию Силла.

Концентрация мельдония в организме тхэквондиста была очень высокой. Эксперты установили, что вещество находилось в банке со спортивным питанием, но найти виновного так и не удалось.

"Искали, кто это мог сделать, кто это мог подсыпать. Может какие-то конкуренты сделали заказ через кого-то. Все варианты продумывали, примерно понимали, в какие это даты могло произойти. Я это постоянно в голове прокручивал. Мне даже сейчас не интересно, кто это сделал, скорее любопытство осталось, кому это надо было", - рассказывает спортсмен.

Арман попытался доказать свою невиновность. Тогда к расследованию дела тхэквондиста подключался даже КГБ. Для того, чтобы доказать свою правоту, Силла потратил более 20 тысяч евро. Пришлось продать свой автомобиль, растратить все сбережения и объявить сбор на краудфандинговой платформе.

После объявления о дисквалификации карьера пошла под откос. Дорога к спорту оказалась закрыта. Арману пришлось долго бороться со стрессом, а после "искать себя". Выбор пал на тренерскую деятельность в тренажерном зале, также это был и источник заработка. Дальше атлет начал изучать реабилитацию и до сих пор ходит на различные семинары и курсы.

Дисквалификация тхэквондиста заканчивается в феврале . Арман-Маршалл Силла планирует вернуться в спорт и выступить на Олимпиаде в Токио и Париже-2024.

"Олимпиада, попробовать 100% стоит. Энтузиазима выше крыши", - отметил тхэквондист.

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