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В Санкт-Петербурге прошла мощная акция белорусской диаспоры

23.01.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Санкт-Петербурге прошла мощная акция белорусской диаспоры

  • 23.01.2021, 8:58
В Санкт-Петербурге прошла мощная акция белорусской диаспоры

Видеофакт.

Белорусы Санкт-Петербурга 167 день выходят на акции солидарности со свободными белорусами, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%».

«Собрались мы на улице Бобруйская и хотим передать слова поддержки всему Бобруйску, где сегодня арестовали как минимум 11 человек!

Еще сегодня 158 годовщина восстания Кастуся Калиновского и его лозунг жив до сих пор:

«Не народ для правительства, а правительство для народа!»

Поддерживаем Алексея Кудина!

И передаем ответный привет гродненскому району Девятовка!»


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