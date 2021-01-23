|
В Санкт-Петербурге прошла мощная акция белорусской диаспоры
Источник материала: Хартия'97
В Санкт-Петербурге прошла мощная акция белорусской диаспоры
Видеофакт.
Белорусы Санкт-Петербурга 167 день выходят на акции солидарности со свободными белорусами, сообщает телеграм-канал
«Собрались мы на улице Бобруйская и хотим передать слова поддержки всему Бобруйску, где сегодня арестовали как минимум 11 человек!
Еще сегодня 158 годовщина восстания Кастуся Калиновского и его лозунг жив до сих пор:
«Не народ для правительства, а правительство для народа!»
Поддерживаем Алексея Кудина!
И передаем ответный привет гродненскому району Девятовка!»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Разное)