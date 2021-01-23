ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Телефонные линии пройдут во всех исполкомах Беларуси

23.01.2021 09:31 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Телефонные линии пройдут во всех исполкомах Беларуси

Быстро решить проблемы, требующие вмешательства властей помогут прямые телефонные линии. Сегодня они снова пройдут во всех исполкомах страны.

Звонки принимают с 9:00 до 12:00. Количество реагентов на тротуарах и скользкие участки дорог, а также качество медицинских услуг в гололёд – наиболее популярные темы для обращений зимой. Все проблемы фиксируют и, как правило, решают в течение нескольких недель.  

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Быстро решить проблемы, требующие вмешательства властей помогут прямые телефонные линии. Сегодня они снова пройдут во всех исполкомах страны. Звонки принимают с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчане с самого утра вышли на МКАД с пикетами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by