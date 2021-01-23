|
Телефонные линии пройдут во всех исполкомах Беларуси
Источник материала: ОНТ
Быстро решить проблемы, требующие вмешательства властей помогут прямые телефонные линии. Сегодня они снова пройдут во всех исполкомах страны.
Звонки принимают с 9:00 до 12:00. Количество реагентов на тротуарах и скользкие участки дорог, а также качество медицинских услуг в гололёд – наиболее популярные темы для обращений зимой. Все проблемы фиксируют и, как правило, решают в течение нескольких недель.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Быстро решить проблемы, требующие вмешательства властей помогут прямые телефонные линии. Сегодня они снова пройдут во всех исполкомах страны. Звонки принимают с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)