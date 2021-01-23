Телефонные линии пройдут во всех исполкомах Беларуси

Источник материала: ОНТ

Быстро решить проблемы, требующие вмешательства властей помогут прямые телефонные линии. Сегодня они снова пройдут во всех исполкомах страны.

Звонки принимают с 9:00 до 12:00. Количество реагентов на тротуарах и скользкие участки дорог, а также качество медицинских услуг в гололёд – наиболее популярные темы для обращений зимой. Все проблемы фиксируют и, как правило, решают в течение нескольких недель.

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