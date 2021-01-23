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Диалоги с представителями власти: общественные приёмные продолжают работу в Минской области
Источник материала: ОНТ
Продолжаются ставшие уже традиционными диалоги с представителями власти. Общественные приёмные сегодня будут работать во всех районах Минской области.
Встречи в этом формате уже доказали эффективность. Это быстрый способ решения насущных проблем: вопросы относительно благоустройства жилья, а также цен и качества медицинских услуг звучат на площадках постоянно. Кроме того, это возможность обсудить большие проекты и выступить с предложениями, которые затем аккумулируют и вынесут на рассмотрение Всебелорусского народного собрания. До форума - уже меньше трёх недель.
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Продолжаются ставшие уже традиционными диалоги с представителями власти. Общественные приёмные сегодня будут работать во всех районах Минской области. Встречи в...
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