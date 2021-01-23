Источник материала: ОНТ

Обмен опытом и откровенный разговор. Члены Совета Республики продолжают встречи с населением по всей стране, особое внимание - молодежи. Сенатор Виктор Лискович принял участие в заседании «Школы активного гражданина» в зельвенской гимназии.

Тему задал День белорусской науки, который скоро отметят в стране. Учащиеся обсудили с сенатором достижения отечественных ученых, которыми гордится не только страна, но и весь мир.

К слову, зельвенские школьники и сами занимаются практической наукой и реализуют собственные идеи. Причем с прицелом на бизнес. Состоялся и откровенный разговор о роли молодежи в общественно-политической жизни страны. Открытый диалог продлился больше двух часов.





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