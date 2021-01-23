Автопробег «За единую Беларусь» пройдёт в Минске в спортивном формате

Источник материала: ОНТ

Формат новый, девиз неизменный! Автопробег «За Единую Беларусь» пройдёт сегодня в столице. Он объединит не только неравнодушных к судьбе страны, но и поклонников хоккея.

В связи с политически ангажированным переносом чемпионата мира из Минска наши спортсмены и болельщики решили открыто продемонстрировать единство и сплочённость. Автомарафон стартует в половине 11-го на привычном месте, с парковки у аквапарка Лебяжий. А затем все участники едут на хоккей! В «Олимпик-Арене» играет команда Президента. После мачта пробег продолжится по улицам столицы. Национальная символика, хоккейные атрибуты и хорошее настроение пригодятся всем участникам.

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