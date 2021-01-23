«Эти снимки завораживают!» Смелая девушка-фотограф работает с дикими животными, просто посмотрите на её работы

Источник материала: ОНТ

Екатерина Плотникова известна своими сериями фотографий с дикими животными. Конечно, съемки ведутся по руководством дрессировщиков, но надо обладать и смелостью и талантом, чтобы заниматься такой работой. Модели, участвующие в процессе, тоже, безусловно, заслуживают уважения. Только посмотрите, что получается в итоге.



































































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