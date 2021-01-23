Источник материала: ОНТ

Мозырский НПЗ получил первый транш компенсации за грязную нефть из России. На счёт белорусского предприятия от компании «Лукойл» поступило 14 млн долларов.

Общая сумма компенсации должна составить порядка 60 млн.

Напомним, концерн «Белнефтехим» в апреле 2019-го заявил о резком ухудшении качества российской нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба». В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть. Оба белорусских НПЗ вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки. В феврале прошлого года Беларусь подписала протокол с Россией о компенсации за грязную нефть.

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