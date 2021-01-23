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Белорусский дуплет: EPAM покупает американскую финтехкомпанию, основанную белорусом

23.01.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

EPAM заплатит до 31,2 млн долларов за американскую ИТ-компанию Deltrix, разрабатывающую ПО для торговли на бирже. Как и сам EPAM, компания Deltrix была основана в США выходцами из Беларуси.




Американский офшорный разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM Systems потратил $14,63 млн на приобретение другой американской ИТ-компании – Deltrix – работающей в сфере финансового сектора. Эта информация следует из документов EPAM.

Из обозначенной суммы $10,6 млн были выплачены сразу, $4 млн должны были быть выплачены в виде отложенного платежа. Кроме того, EPAM обязался в первую и вторую годовщины данной сделки выплатить дополнительные отложенные платежи на общую сумму до $16,58 млн. Точный размер данной суммы будет зависеть от показателей работы Deltrix, сообщает cnews.ru.

Таким образом, общая сумма сделки по покупке EPAM компании Deltrix может составить до $31,2 млн. Кроме того, EPAM выпустил в пользу сотрудников Deltrix 17,98 тыс RSU (restricted stock unit, право на бесплатное получение акций при наступлении определенных условий и прошествии определенного периода времени), рыночная стоимость которых на текущий момент составляет $6,5 млн.

Компания Deltrix была основана в 2005 г. группой ученых-математиков, специализирующихся на сложных количественных и основанных на событиях решениях. Основателем и гендиректором компании является уроженец Беларуси Илья Горелик. То есть история Deltrix похожа на историю EPAM, основанной выходцем из Беларуси Аркадием Добкиным.
 
 
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EPAM заплатит до 31,2 млн долларов за американскую ИТ-компанию Deltrix, разрабатывающую ПО для торговли на бирже. Как и сам EPAM, компания Deltrix была основана в США выходцами...
 
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