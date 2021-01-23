“Похоже, завелись тихари”: районный марш рассекретили, двух братьев посадили

пишет Еврорадио. На районном марше, который проходил 21 января на западе Минска, силовики задержали 16 человек. Среди них двое братьев: Илья и Евгений Карусейчики,Еврорадио.













На следующий день Илья — аспирант центра квантовой оптики и квантовой информатики — был осуждён на 15 суток ареста. Его брата Евгения раньше уже задерживали на протестных акциях. Силовики составили на него два протокола, а суд наказал 25 сутками.





Задержание произошло в районе улицы Одоевского около 22:00. Тем вечером парни не собирались протестовать. Софья Карусейчик, жена Ильи, рассказала Еврорадио, что братья возвращались от девушки Евгения.





“У неё недавно отец от COVID-19 умер, и они постоянно ездили к ней поддержать. И получается, что мы живём в районе станции метро “Пушкинская”, а брат в районе “Спортивной”. Где-то на середине этого пути они встретили колонну протестующих. Наверное, решили совместить приятное с полезным. Их задержали буквально через несколько минут после этого”.





Бусики с силовиками подъехали к протестующим через несколько минут после начала марша. Одна из его участниц рассказывает, как после “хапуна” две девушки в сопровождении крепких парней в чёрном подошли к бусу, забрали оттуда рюкзаки и направились в магазин. “Похоже, завелись тихари”, — констатирует она.





Женщина, которая видела, как задержали Карусейчиков, рассказывает, что, спасаясь от силовиков, они побежали в сторону улицы Харьковской: “Звали меня, но я быстро не могу, поэтому сказала: “Бегите!”, а сама пошла к проспекту Пушкина, и тут стали ехать бусы во дворах. Но меня не трогали, видно, возраст. Я была уверена, что они убежали”.





16 задержанных на марше, среди которых были Илья и Евгений, доставили во Фрунзенское РУВД.





Софья Карусейчик, как и Илья, занимается физикой и работает в центре квантовой оптики и квантовой информатики при НАН. В ноябре они вместе подписали открытое письмо учёных против репрессий. По словам девушки, на работе их все поддерживают и обстановка до последнего времени была хорошая.





“Но я зашла сегодня к заместителю директора, и она сказала, что Ильёй стали интересоваться из Президиума [НАН]. Он в последние дни развёл активную деятельность в Президиуме Академии наук по части того, что наличие у нас ячейки “Белой Руси” противоречит уставу, и многое другое. Он очень много старался, писал обращения. И тут они вспомнили, что он всё ещё почему-то у них работает. Даже директора вызвали из отпуска, чтобы поговорить с нами, — рассказывает Софья Карусейчик. — И тут я её “обрадовала”, что Илья задержан. Поэтому пока на работе оформили Илье отпуск”.



