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Футбольный сезон в Беларуси стартует 2 марта
Источник материала: Партизан
22 января исполком Белорусской федерации футбола утвердил цифровой календарь сезона 2021 года. Первый тур чемпионата запланирован на 12-14 марта (в прошлом году национальное первенство стартовало 19-го марта).
Футбольный сезон в нашей стране стартует 2 марта матчем за Суперкубок. За трофей на стадионе ФК "Минск" поборются чемпион Беларуси "Шахтёр" и обладатель Кубка БАТЭ. Горняки ни разу не завоевывали Суперкубок, борисовчане — семь раз. В последние три сезона Суперкубок завоевывали брестские динамовцы.
6-7 марта пройдут матчи 1/4 финала Кубка Беларуси.
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22 января исполком Белорусской федерации футбола утвердил цифровой календарь сезона 2021 года. Первый тур чемпионата запланирован на 12-14 марта (в прошлом году...
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