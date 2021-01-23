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Футбольный сезон в Беларуси стартует 2 марта

23.01.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

22 января исполком Белорусской федерации футбола утвердил цифровой календарь сезона 2021 года. Первый тур чемпионата запланирован на 12-14 марта (в прошлом году национальное первенство стартовало 19-го марта).



Футбольный сезон в нашей стране стартует 2 марта матчем за Суперкубок. За трофей на стадионе ФК "Минск" поборются чемпион Беларуси "Шахтёр" и обладатель Кубка БАТЭ. Горняки ни разу не завоевывали Суперкубок, борисовчане — семь раз. В последние три сезона Суперкубок завоевывали брестские динамовцы.

6-7 марта пройдут матчи 1/4 финала Кубка Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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22 января исполком Белорусской федерации футбола утвердил цифровой календарь сезона 2021 года. Первый тур чемпионата запланирован на 12-14 марта (в прошлом году...
 
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