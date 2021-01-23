Футбольный сезон в Беларуси стартует 2 марта









Футбольный сезон в нашей стране стартует 2 марта матчем за Суперкубок. За трофей на стадионе ФК "Минск" поборются чемпион Беларуси "Шахтёр" и обладатель Кубка БАТЭ. Горняки ни разу не завоевывали Суперкубок, борисовчане — семь раз. В последние три сезона Суперкубок завоевывали брестские динамовцы.





6-7 марта пройдут матчи 1/4 финала Кубка Беларуси.