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"Расследуют" преступления: "Беларусбанк" рассказал о новой схеме мошенников
Источник материала: Партизан
Мошенники, похищающие средства с банковских карт белорусов, придумали новую схему выманивания личных данных держателей платежных средств, сообщили корреспонденту агентства
Теперь они представляются работниками службы безопасности банка и рассказывают потенциальной жертве, что проводят расследование хищения денег другим сотрудником этого же банка.
Сначала злоумышленники просят не перезванивать в банк, чтобы не помешать расследованию, и предупреждают об уголовной ответственности за препятствование проведению расследования. Чтобы выглядеть убедительно перед собеседником, мошенники даже называют произвольный номер статьи Уголовного кодекса. Далее звонок переключают на псевдо-сотрудника правоохранительных структур (МВД, прокуратуры и прочих), который продолжает обрабатывать собеседника.
Во время разговора мошенники могут на любой стадии пытаться узнать конфиденциальные данные потенциальной жертвы и предлагают установить приложение «AnyDesk — удаленное управление устройством», которое есть на Google Play или App Store. Приложение позволяет получить доступ к счету жертвы для несанкционированного перевода имеющихся там средств.
В банке напоминают о бдительности и рекомендуют при малейших сомнениях прекратить подозрительный разговор.
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Мошенники, похищающие средства с банковских карт белорусов, придумали новую схему выманивания личных данных держателей платежных средств, сообщили...
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