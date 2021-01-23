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"Расследуют" преступления: "Беларусбанк" рассказал о новой схеме мошенников

23.01.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мошенники, похищающие средства с банковских карт белорусов, придумали новую схему выманивания личных данных держателей платежных средств, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе «Беларусбанка».




Теперь они представляются работниками службы безопасности банка и рассказывают потенциальной жертве, что проводят расследование хищения денег другим сотрудником этого же банка.

Сначала злоумышленники просят не перезванивать в банк, чтобы не помешать расследованию, и предупреждают об уголовной ответственности за препятствование проведению расследования. Чтобы выглядеть убедительно перед собеседником, мошенники даже называют произвольный номер статьи Уголовного кодекса. Далее звонок переключают на псевдо-сотрудника правоохранительных структур (МВД, прокуратуры и прочих), который продолжает обрабатывать собеседника.

Во время разговора мошенники могут на любой стадии пытаться узнать конфиденциальные данные потенциальной жертвы и предлагают установить приложение «AnyDesk — удаленное управление устройством», которое есть на Google Play или App Store. Приложение позволяет получить доступ к счету жертвы для несанкционированного перевода имеющихся там средств.

В банке напоминают о бдительности и рекомендуют при малейших сомнениях прекратить подозрительный разговор.
 
Теги: Минск
 
 
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Мошенники, похищающие средства с банковских карт белорусов, придумали новую схему выманивания личных данных держателей платежных средств, сообщили...
 
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