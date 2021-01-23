Суд в Москве арестовал Алексея Кудина на 2 месяца. Чемпион мира просит политического убежища?





Алексей Кудин в суде / Скриншот с видео Александра Лютикова





22 января Домодедовский суд в Москве арестовал белоруса Алексея Кудина на 2 месяца. Неоднократному чемпиону мира по кикбоксингу грозит экстрадиция в Беларусь. Вопрос собираются решить до 1 марта.





пишет euroradio.fm Кудин был задержан в Москве, по некоторым сведениям, спецназом ФСБ в четверг. Он якобы уже попросил политического убежища в России,euroradio.fm





В Беларуси Алексея Кудина обвиняют по статье "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел" (ст. 363 УК), ему грозит до 5 лет лишения свободы. В августе 2020-го он участвовал в протестах в Молодечно, имел стычки с силовиками. Позже его жёстко задерживали, спортсмен был под административным арестом, был оштрафован. После этого стало известно об уголовном деле.





В ноябре Кудин не пришёл в суд, его объявили в розыск. Выяснилось, что ему удалось выехать за границу — два месяца он жил у друга в Москве. В Молодечно у Алексея Кудина осталась семья.





В защиту Кудина выступили сотни белорусских и российских спортсменов.



